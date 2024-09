Quotencheck

Der Frauensender sixx versuchte im August und September 2024 mit der Reality-Doku zu punkten.

A&E ließ zehn Folgen der neuen Reality-Dokumentation «Prison Brides – Liebe kennt keine Grenzen» produzieren, die beim Frauensender sixx in Doppelfolgen ausgestrahlt wurden. Der Startschuss erfolgte am Montag, den 12. August 2024, um 20.15 Uhr mit der Folge „Kein Weg zu weit“. Die Sendung ging erst am 10. Januar 2024 beim US-Sender Lifetime on air. In Deutschland war das Interesse mit 0,04 Millionen Fernsehzuschauern und 0,2 Prozent sehr überschaubar. Auch die zweite Folge „Das erst Mal“ verbuchte ebenfalls 0,02 Millionen Werberelevante und sicherte sich einen Marktanteil von 0,4 Prozent.Sieben Tage später stand Joseph im Mittelpunkt, der nach elf Jahren Haft auf freien Fuß kam. Die Sendung erreichte 0,06 Millionen Zuschauer und sicherte sich 0,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,02 Millionen erreicht, was zu 0,6 Prozent Marktanteil führte. Es folgte die Geschichte „Fahrlässige Verlockung“, in der Svea zurück nach Deutschland und Joseph zunächst nach Michigan zog. Die Geschichte erreichte 0,04 Millionen Zuschauer und erzielte 0,2 Prozent. Nur noch 0,01 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, es wurden 0,2 Prozent Marktanteil gemessen.Ende August standen zwei weitere Episoden auf dem Programm. Sveas Freund Joseph versuchte sein Leben außerhalb des Gefängnisses zu regeln. Für dieses Abenteuer interessieren sich – wie auch die im Anschluss ausgestrahlte Folge „Ein neues Kapital“ – nur 0,03 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 0,1 Prozent. Es wurden faktisch keine Werberelevanten eingefahren, unterm Strich erreichte die Sendung allerdings noch 0,1 Prozent Marktanteil.„Terminprobleme“ hieß die erste Folge, die am 2. September bei sixx Premiere hatte. 0,04 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil lag bei 0,2 Prozent. Unter den Werberelevanten wurde mit 0,03 Millionen ein neues Hoch erreicht, der Marktanteil wurde auf 0,6 Prozent beziffert. Die im Anschluss ausgestrahlt Folge „Zwei Hochzeiten und ein Rückfall“ interessierte noch 0,03 Millionen Zuschauer und fuhr 0,1 Prozent Marktanteil ein. 0,02 Millionen Werberelevante schalteten ein, der Marktanteil lag bei 0,5 Prozent.Die zwei letzten Episoden generierten nur 0,01 sowie 0,02 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 0,1 Prozent bei allen sowie bei den 14- bis 49-Jährigen. Es wurden keine werberelevanten Zuschauer entdeckt. Unterm Strich war «Prison Brides – Liebe kennt keine Grenzen» ein großes Desaster: Nur 0,03 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil wurde auf 0,2 Prozent. Mit 0,01 Millionen jungen Leuten holte sixx nur 0,3 Prozent.