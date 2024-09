«Oh Hell»: Warner TV Comedy zeigt 2. Staffel

TV-News

Im November wiederholt der Pay-TV-Sender zunächst die erste Staffel, ehe Ende des Monats am Samstagvorabend die zweite Runde im Vorabendprogramm startet.

Die erste Staffel vongewann den Deutschen Fernsehpreis als „Beste Comedy-Serie“. Für ihre Darstellung der Helene ist Mala Emde in diesem Jahr zudem erneut als „Beste Schauspielerin“ nominiert. Nachdem die zweite Staffel bereits im März bei MagentaTV auf Abruf erschien, kommt die Reihe nun auch ins lineare Fernsehen. Warner TV Comedy zeigt die achtteilige Staffel ab dem 30. November immer samstags in Doppelfolgen ab 19:15 Uhr. Zur Einstimmung wiederholt der Pay-TV-Sender die erste Staffel ab Samstag, 2. November, zur selben Zeit.In der zweiten Runde ist der Aufenthalt in einer Tagesklinik nun Bewährungsauflage für die vom Glück vernachlässigte Hell (Mala Emde), nachdem sie versehentlich einen Wald angezündet und so eine seltene Krötenspezies ausgerottet hatte. Dort trifft sie nicht nur auf den schweigsamen Janno (Daniel Nöel Fleischmann), mit dem sie sich sofort verbunden fühlt, sondern gewinnt mithilfe unorthodoxer Behandlungstipps auch immer mehr Einfluss unter Patienten und Belegschaft. Als ihre beste Freundin Maike (Salka Weber) sie um Hilfe für ihr Start-up bittet, scheint es für Hell endlich wieder bergauf zu gehen: Maikes Hauptinvestor ist von Hells unkonventioneller Art derart begeistert, dass er ihr die Projektleitung anvertraut. Doch wo Helene ist, lässt Chaos nicht lange auf sich warten.Neben Emde und Weber kehren darin auch Madieu Ulbrich, Knut Berger, Deborah Kaufmann, Thomas Loibl, Roland Bonjour sowie die Jungdarstellerinnen Romi Dörlitz, Rosa Löwe und Sury Hardt zurück. In weiteren Rollen sind unter anderem Daniel Nöel Fleischmann, Anne Haug, Lamin Leroy Gibba und der Norweger Eirik Sæther zu sehen. Creator und Autor von «Oh Hell» ist Johannes Boss, Sarah Blaßkiewitz führte Regie in Staffel 2. Produziert wurde die Serie von der good friends Filmproduktion, MagentaTV und Warner TV Comedy . Produzent ist Moritz von der Groeben, Executive Producer sind Sven Philipp, Jutta Schwarze und Arnim Butzen (MagentaTV) sowie seitens Warner TV Comedy Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die dortige Redaktionsleitung innehatte.