«Die Kochprofis»-Comeback gerät unter die Räder

Quotennews

RTLZWEI hat derweil am Nachmittag mit Katia Saalfranks neuem Format «Helft uns! Die Familienretter» ein Konstanz-Problem.

Drei neue Folgen vonhat Janus TV für RTLZWEI produziert, nachdem von der Sendung fünf Jahre lang nichts zu sehen gewesen war. Das Comeback erfolgte in der vergangenen Woche vor 0,48 Millionen Zuschauern, die dem Grünwalder Sender 2,0 Prozent Marktanteil bescherten. Mit 0,22 Millionen Zielgruppen-Zuschauern fuhr man solide 4,3 Prozent Marktanteil ein. Am gestrigen Montag waren Andi Schweiger und Frank Oehler im Restaurant Domingos in Marburg zu Gast.Die zweite Ausgabe konnte das Niveau des Auftakts nicht halten. Die Reichweite sank auf 0,33 Millionen Zuschauer, sodass der Markanteil auf mickrige 1,4 Prozent nachgab. In der Zielgruppe musste sich RTLZWEI mit 0,12 Millionen Zuschauer begnügen, die für schlechte 2,6 Prozent standen. Im Anschluss fiel die Wiederholung vonnoch weiter zurück und musste mit 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 1,8 Prozent auskommen. Insgesamt sahen die zweistündige Sendung ab 22:19 Uhr noch 0,19 Millionen Menschen, der Marktanteil belief sich auf 1,5 Prozent.Am Nachmittag sorgten die beiden Scripted Realitysundfür 0,11 und 0,12 Millionen Zuschauer sowie 1,4 und 1,3 Prozent Marktanteil. Die Zweitverwertung in der 15-Uhr-Stunde markierte katastrophale 1,1 Prozent in der Zielgruppe, während das neue Format mit Erziehungsexpertin Katia Saalfrank ab 16:05 Uhr gar nur 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr. Zwei Folgenmarkierten im Anschluss 2,5 und 2,8 Prozent, währendab 19:05 Uhr 3,3 Prozent holte. Die Vorabend-Formate unterhielten 0,20, 0,24 und 0,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.