Zwei neue «Drei gegen Einen»-Ausgaben in Produktion

TV-News

Tim Mälzer, Knossi und Elton treten wird gegen wahre Champions an. Laura Wontorra führt durch zwei Sendungen, die im Oktober aufgezeichnet werden.

Neben seinem Einsatz bei «Wer weiß denn sowas?», das am 7. Oktober ins Erste zurückkehrt, tanzt Elton derzeit auf zwei Hochzeiten, die beide unter dem Dach von RTL gefeiert werden. Zum einen ist er für Raab Entertainment in der neuen RTL+-Showsowie ab November inzu sehen, andererseits wird er im Oktober für die Konkurrenz von Endemol Shine Germany zwei neue Ausgaben der Samstagabend-Showproduzieren.Die RTL-Sendung debütierte im April dieses Jahres mit guten Werten. Die beiden rund vierstündigen Folgen erreichten im Schnitt 1,87 Millionen Zuschauer und sicherten sich Zielgruppen-Marktanteile von 13,0 und 14,6 Prozent. Am 15. und 18. Oktober werden in den MMC Studios in Köln zwei neue Folgen aufgezeichnet. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Gemeinsam mit Jens „Knossi“ Knossalla und Tim Mälzer trifft Elton in verschiedenen Spielrunden jeweils auf einen Meister seines Faches. Als Team treten sie unter anderem gegen Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter an.Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra, die für ihre Moderation von «Drei gegen Einen» sowie von «Grill den Henssler» in der Kategorie „Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung“ auf einen Deutschen Fernsehpreis hoffen darf. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 25. September, statt. Das Erste überträgt die Gala ab 20:15 Uhr.