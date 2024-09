Disney+ castet Tamara Smart als Thalia

US-Fernsehen

Die Darstellerin gehört zum Ensemble der zweiten «Percy Jackson and the Olympians»-Staffel.

Disney+ hat offiziell bekannt gegeben, dass Tamara Smart («Resident Evil») der Besetzung vonals die beliebte Figur Thalia Grace, Tochter des Himmelsgottes Zeus, beitreten wird. Smart wird in der zweiten Staffel der epischen Abenteuerserie als wiederkehrender Gaststar auftreten, zusammen mit den Stammschauspielern Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn und Daniel Diemer.Die zweite Staffel basiert auf „Das Meer der Monster“, dem zweiten Band der Percy-Jackson-Buchreihe von Disney Hyperion, die vom gefeierten Autor Rick Riordan geschrieben wurde. Thalia ist die Tochter des Halbgottes Zeus, die sich am Rande des Lagers Half-Blood zum Schutz ihrer Freunde in die letzte Schlacht stürzte. Anstatt sie sterben zu lassen, verwandelte Zeus sie in einen Baum, der das Kraftfeld verankert, das das Lager schützt. Thalia ist zäh und stachelig, mit einer rebellischen/punkigen Sensibilität, und ist ihren Freunden gegenüber äußerst loyal, misstraut aber der Welt ihres Vaters.Riordan fügte hinzu: „Thalia Grace ist eine der wichtigsten Figuren im Percy-Jackson-Universum, daher war die richtige Besetzung von entscheidender Bedeutung. Thalia ist eine mächtige Kriegerin, eine treue Freundin und eine rebellische Halbgöttin mit einer sehr punkigen/wutentbrannten Einstellung. Als wir Tamara Smart in dieser Rolle sahen, wussten wir, dass wir unsere Tochter des Zeus gefunden hatten. Sie war, ohne ein Wortspiel beabsichtigen zu wollen, elektrisierend. Tamara verleiht der Rolle von Thalia Grace Anmut!"Smarts Verbindung zur Rolle der Thalia ist besonders ergreifend, da sie zuvor mit dem verstorbenen Lance Reddick zusammengearbeitet hat, der in der ersten Staffel der Disney+-Originalserie Zeus verkörperte. Zufälligerweise spielte Smart in diesem früheren Projekt auch die Tochter von Reddick. Über diese Verbindung sagte Smart: „Ich bin so dankbar und freue mich, Teil der Besetzung von «Percy Jackson»zu sein. Das Projekt liegt mir sehr am Herzen. Lance Reddick und ich haben immer wieder darüber gesprochen, wieder zusammenzuarbeiten. Deshalb ist es für mich umso besonderer und wichtiger, seine Tochter Thalia erneut zu spielen und sein Andenken zu bewahren. Ich spüre seine Gegenwart überall um mich herum und bemühe mich, ihn auf dieser aufregenden Reise stolz zu machen.“Die zweite Staffel von «Percy Jackson and the Olympians», die von Rick Riordan und Jonathan E. Steinberg ins Leben gerufen wurde, wird von Steinberg und Dan Shotz zusammen mit Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Albert Kim, Ellen Goldsmith-Vein von der Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell und D.J. Goldberg von der Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Jason Ensler und Sarah Watson produziert.