RTLZWEI zeigt «Unser Supermarkt» am Nachmittag

TV-News

Die neue Doku-Soap «Unser Supermarkt – mit Herz und Humor» soll ab Mitte Oktober die 16-Uhr-Stunde füllen.

Kurz nacheinander hat RTLZWEI zwei Formate angekündigt, die man beim Screenforce Festival im Juni prominent beworben hatte. Nachdem man die Doku-Seriefür die Donnerstags-Primetime ab dem 10. Oktober angekündigt hatte ( Quotenmeter berichtete ), plant man mit der Doku-Soapim werktäglichen Nachmittagsprogramm. Der Startschuss fällt am Montag, 14. Oktober, um 16:05 Uhr, die Produktion von Brot&Butter Entertainment läuft immer von montags bis freitags.Im Mittelpunkt steht die eine Supermarkt-Filiale, die in Köln Kultstatus genießt. Gelegen ist sie zwischen dem Eigelstein-Viertel und dem Kölner Hauptbahnhof. Dort führt Udo seit 27 Jahren seinen Markt mit Herz, Humor und Disziplin. Der Supermarkt-Alltag ist bunt und genauso facettenreich wie das Team, das den Laden Tag für Tag am Laufen hält. In «Unser Supermarkt» wird das Publikum in diesen einzigartigen Mikrokosmos entführt und erhält verschiedenste Einblicke hinter die Kulissen.Mit dabei sind unter anderem Supermarkt-Mutti Brigitte, die mit ihren 78 Jahren die Salatbar fest im Griff hat, der leidenschaftliche Fleischfan Daniel, der gemeinsam mit Neuling Brigitta die Servicetheke leitet, sowie die flinke Tanja, die sich um Molkereiprodukte kümmert, Spirituosen-Sascha und Security-Ibo, die in der Getränkeabteilung alles unter Kontrolle haben. Marktleiter Metin sowie sein Stellvertreter Kugelblitz Apo, schwingen das Zepter, wenn Udo mal nicht da ist. RTLZWEI verspricht „authentische Geschichten, charmante Charaktere und die kleinen und großen Abenteuer des Supermarktalltags“ sowie „humorvolle, emotionale und manchmal verrückte Momente, die zeigen, dass es in diesem Supermarkt niemals langweilig wird“.