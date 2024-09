«Unser Traum vom Wilden Westen» ist ausgeträumt

TV-News

Kabel Eins hat die Doku-Soap «Yiehaa!» nach drei Folgen aus der Primetime genommen. Außerdem verschiebt der Sender auch den Start von «Steel Buddies»-Nachfolger «Morlock Motors».

Keinen guten Start erwischte die Kabel-Eins-SendungAnfang des Monats, als der Auftakt gerade mal auf maue 3,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam. Das Problem für die vierteilige Reihe: Es wurde in der Folge nur schlechter, die Werte schrumpften auf 2,2 und zuletzt 1,4 Prozent. Nun zog der Unterföhringer Sender die Reißleine und verbannte «Yiehaa!» aus der Donnerstags-Primetime.Wer die letzte Folge sehen will, hat dazu am Sonntag, 29. September, die Möglichkeit, wenn Kabel Eins Episode vier auf dem Wiederholungsslot zwischen 13:00 und 15:00 Uhr sendet. Der Donnerstag wird hingegen mit Filmen bestückt. Am 26. September laufenund, dasentfällt. Und auch der Oktober beginnt mit Filmen am Donnerstagabend. Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, sindundprogrammiert.Am 10. Oktober sindundzu sehen. Das ist insofern erwähnenswert, da an jenem Donnerstag eigentlich der Neustartmit Michael Manousakis loslegen sollte. Doch Kabel Eins verlegt nun den Start des Nachfolgers des DMAX-Formats «Steel Buddies» auf einen noch nicht näher bestimmten Termin. Ein Grund dafür könnte Schwestersender ProSieben sein, wo am 10. Oktober das Abschiedsspiel von Lukas Podolski übertragen wird. Um dem Fußball-Weltmeister eine möglichst große Bühne zu bereiten, verzichtet die Sendergruppe wohl auf seinen prominenten Neustart.