Neuer Zombie-Film erstmals aus Philippinen

Sid Lucero und Beauty Gonzales spielen die Hauptrollen in «Outside».

Der Film, der am 17. Oktober Premiere feiert, verspricht unter der Regie des renommierten Werbefilm- und Content-Filmemachers Carlo Ledesma ein fesselndes psychologisches Horrorerlebnis. Die Geschichte handelt von einer vierköpfigen Familie, die von ihrem labilen Familienoberhaupt Francis (Sid Lucero) angeführt wird. Zusammen mit seiner Frau Iris (Beauty Gonzales) und seinen Söhnen Josh (Marco Masa) und Lucas (Aiden Tyler Patdu) flieht die Familie auf Francis' abgelegenes Bauernhaus in der Provinz, um inmitten eines verheerenden Zombie-Ausbruchs Zuflucht zu suchen und einen Anschein von Normalität wiederherzustellen.Der Trailer beginnt mit der Aufnahme eines heruntergekommenen Autos, das durch einen blutigen Handabdruck auf der Scheibe gekennzeichnet ist und die traumatische Reise der Familie symbolisiert. Dann geht es weiter mit Szenen, in denen die Familie versucht, sich an ihren neuen Zufluchtsort zu gewöhnen, und in denen Francis' wachsende Paranoia zu sehen ist. Die Spannung steigt, während der Trailer auf die psychologischen und emotionalen Probleme hinweist, mit denen die Familie konfrontiert sein wird.Bei seiner Rede auf der Netflix APAC Southeast Asia Showcase in Indonesien im Juni betonte Regisseur Carlo, dass «Outside» mehr als nur ein Zombiefilm sei. Für ihn ist es ein ‚erschreckender Psychothriller‘ über die Probleme einer Familie, die mitten in einer Zombie-Pandemie gefangen ist. ‚Im Kern geht es um das Überleben einer Familie‘, fügt er hinzu.