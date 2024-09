Primetime-Check

Der gewohnte «Tatort»-Sieg am Sonntag? Wie läuft «NFL LIVE» bei RTL? Was kann das dritte «Grill den Henssler Sommer Special»? Wir haben die Antworten!

Im Ersten konnte man sich beimüber 8,08 Millionen Zuschauer ab 20:20 Uhr freuen. Der Marktanteil lag bei 29,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen kam man mit 1,18 Millionen auf 20,1 Prozent. Das ZDF hatte hier deutlich das Nachsehen,sammelte 3,92 Millionen Zuschauer und so 14,5 Prozent am Markt ein. Die Anteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen bei 5,1 Prozent. Ab 21:45 Uhr schaltete das Zweite zum, es verweilten 3,88 Millionen Zuschauer und damit 16,5 Prozent Marktanteil. Das Erste sollte ab 21:45 Uhr zumübergeben, hier blieben 4,58 Millionen Zuschauer an den Bildschirmen, es wurden 19,0 Prozent erreicht.holte im Anschluss noch 2,60 Millionen Zuschauer ab. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen ging bis auf 0,38 Millionen runter.Der Sonntag bot das Duellund demzwischen ProSieben und VOX. Die rote Sieben hatte mit 0,97 Millionen Zuschauern und 0,73 Millionen Umworbenen einen Teil-Sieg in der Tasche. Die Marktanteile lagen hier bei 4,4 Prozent am Gesamtmarkt und stolzen 14,7 Prozent bei der Zielgruppe. Das VOX-Angebot zog mit 1,25 Millionen Zuschauern deutlich mehr im Gesamten, die Zielgruppe schaffte mit 0,32 Millionen Werberelevanten immerhin 6,6 Prozent am Markt. Insgesamt waren 5,9 Prozent möglich.Bei RTL und RTLZWEI hieß es, gegen. RTL kam mit der Partie(19:00 - 22 Uhr) auf maximal 0,63 Millionen Zuschauer und 2,7 Prozent am Markt (Bestwert / 2. Viertel). Die Zielgruppe sollte sich mit 0,37 Millionen Umworbene zeigen, so waren 8,1 Prozent drin (2. Viertel). RTLZWEI war da teilweise sogar besser. Der Film holte guten 0,85 Millionen Zuschauer in die Grünwald-Primetime, 3,4 Prozent wurden erreicht. Die Zielgruppe besserte das Geschehen weiter auf, 0,34 Millionen Werberelevante sorgten für gute 6,0 Prozent.Sat.1 begeisterte gute 0,92 Millionen Zuschauer mit. Aus der Zielgruppe sorgten hier 0,37 Millionen werberelevante Zuschauer für einen Marktanteil von 7,1 Prozent, insgesamt waren 4,0 Prozent drin. Kabel Eins wollte es mitwissen. Das Doku-Format kam auf 0,57 Millionen Zuschauer - es wurden 2,2 Prozent erreicht. In der Zielgruppe kam man mit 0,20 Millionen Umworbenen auf 3,6 Prozent.