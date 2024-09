«Die Beet-Brüder» verlieren die Million-Marke knapp

Quotennews

Bereits die zweite neue Folge «Die Beet-Brüder» bringt den Verlust der Million-Marke mit sich.

Vor etwa neun Jahren flimmerten bei VOX die ersten Ausgaben vonüber die Mattscheibe - allein das ist durchaus respektabel. Umso interessanter ist es, dass die am 15. September gestarteten neuen Folgen noch immer so stark ziehen. Die Auftakt-Episode zog starke 1,06 Millionen Zuschauer zum Sender mit der roten Kugel, der Marktanteil von 5,4 Prozent ist hier mehr als nur ordentlich. In der Zielgruppe besorgten 0,33 Millionen Umworbene überzeugende 8,6 Prozent Marktanteil. Doch lässt die Euphorie bereits in Folge zwei etwas nach.Am gestrigen Sonntag schaffen Ralf Dammasch, Gunnar Fichter, Luis Roeder und Claus Scholz lediglich 0,99 Millionen Zuschauer, man verliert also die Million-Marke ganz knapp. Der Marktanteil geht damit minimal zurück, 5,2 Prozent sind am Ende noch zu vermelden. Die Zielgruppe lässt ebenfalls leicht nach, 0,29 Millionen Werberelevante sorgen für noch 8,4 Prozent am entsprechenden Markt. Sicherlich kein Beinbruch und im Hinblick auf stets stark konsumierte Wahlformate am gestrigen Sonntag, womöglich kann VOX in der folgenden Woche das schon wieder ausbügeln.Wiederum rundum zufrieden wird man bei VOX mit demsein. Nach 1,14 und 1,11 Millionen Zuschauer holt die dritte Auskopplung der Koch-Duell-Show 1,25 Millionen Zuschauer und starke 5,9 Prozent in die VOX-Primetime. Die Zielgruppe steigert sich erstmals über auf über 300.000 Zuschauer, 0,32 Millionen Umworbene bescheren dem Sender 6,6 Prozent am entsprechenden Markt.