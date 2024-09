«hallo deutschland» geht wieder auswandern

TV-News

Am Freitag, 1. November 2024, ist in weiten Teilen Deutschlands Feiertag. Deshalb verzichtet der Mainzer Fernsehsender auf sein reguläres Boulevardmagazin «hallo deutschland» und zeigt stattdessen um 17.10 Uhrmit dem Film „Neuanfang in Island“ von Maja Dielhenn, Susanne Schäfer und Achim Winter.Sie leben vor allem in der Hauptstadt Reykjavík. Im Rest der rauen Insel gibt es mehr Pferde als Menschen. Auch sie tragen zum Mythos bei und machen Island zum Sehnsuchtsziel für Reisende aus aller Welt. Einige bleiben für immer. Eine von ihnen ist Susanne Braun, die sich schon als junges Mädchen in die robuste Pferderasse mit den fünf Gangarten verliebte. Zum Abitur schenkten ihr die Eltern eine Reise nach Island - und seitdem lässt sie dieses besondere Land nicht mehr los. Braun wurde Tierärztin und Chiropraktikerin für Pferde, packte 2005 endgültig ihre Koffer und zog in den hohen Norden.