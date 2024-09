«Gremlins»-Serie geht am 3. Oktober weiter

US-Fernsehen

Simu Liu schließt sich Will Forte und Kelly Hu als Synchronsprecher der neuen Max-Serie an.

Die Animationsseriestartet am Donnerstag, den 3. Oktober 2024, beim US-Streamingdienst Max. Ein Jahr nach den Ereignissen der ersten Staffel folgt die Serie Gizmo, Sam und Elle auf ihrer Reise von ihrer Heimat in Shanghai nach San Francisco, wo sie noch mehr Magie, Rätsel und Mogwai-Chaos erleben. Auf der Spur einer neuen Brut böser Mogwai reisen unsere Helden tief in den amerikanischen Westen, wo sie auf neue übernatürliche Kreaturen treffen und unterwegs ein paar geheimnisvolle Gestalten kennenlernen.Simu Liu schließt sich in der zweiten Staffel der Hauptbesetzung an, neben den wiederkehrenden Darstellern Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong, Izaac Wang, AJ LoCascio, Gabrielle Nevaeh und George Takei. In der Staffel sind auch namhafte Gaststars zu sehen, darunter John Glover – der in «Gremlins 2» den exzentrischen Milliardär Daniel Clamp spielte – sowie Michael Paul Chan, Ronny Chieng, Keith David, Will Forte, Kelly Hu und Jimmy O. Yang, um nur einige zu nennen.Die Serie wird von Amblin Television in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Animation produziert. Steven Spielberg fungiert als ausführender Produzent, zusammen mit Darryl Frank und Justin Falvey, den Präsidenten von Amblin Television, und Sam Register, dem Präsidenten von Warner Bros. Animation und Cartoon Network Studios. Tze Chun fungiert als Showrunner und ausführender Produzent. Brendan Hay fungiert als ausführender Produzent, während Michael Chang und Dan Krall als überwachende Produzenten fungieren. Joe Dante fungiert als beratender Produzent.