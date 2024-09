Schaurige Halloween: «Der Kokainkrieg» kommt

TV-News

Das Erste hat eine halbstündige Dokumentation angekündigt.

Am Reformationstag, dem 31. Oktober 2024, in anderen Regionen auch Halloween genannt, zeigt Das Erste zunächst einen neuen Spielfilm aus «Wolfsland». Götz Schubert und Yvonne Catterfeld ermitteln in einem Ole-Zapatka-Film von Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser. Die beiden Kommissare Viola Delbrück (Catterfeld) und Butsch" Schulz (Schubert) bekommen es in diesem Fall mit einem teuflischen Gegenspieler zu tun, der alles daran setzt, die Staatsanwältin Anne Konzak (Christina Große) in Misskredit zu bringen.Zwischen 21.45 und 22.15 Uhr folgt die "Kontraste"-Dokumentation "Der Kokainkrieg". Es ist ein Film von Sascha Adamek, Susett Kleine, Daniel Schmidthäussler und Carla Spangenberg. Es ist ein Milliardengeschäft, um das auf Deutschlands Straßen ein blutiger Krieg entbrannt ist: Noch nie wurde hierzulande so viel Kokain gehandelt wie heute. Und noch nie war die Gewalt so groß. Sprengstoffanschläge und sogar Geiselnahmen sollen Konkurrenten und mögliche Zeugen einschüchtern. Auch Polizisten geraten ins Visier. Die Gewalt der niederländischen „Mocro-Mafia“ ist in Deutschland angekommen.«Kontraste» begleitet die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamts (BKA) bei ihrem Kampf gegen die Kartelle in Südamerika und einen niederländischen Strafverteidiger und Ermittler im Fadenkreuz einer gefährlichen Auseinandersetzung. Kann die Mafia auch hierzulande den Staat unterwandern?