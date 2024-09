ID produziert Special über Sean Diddy Combs

US-Fernsehen

Der Musiker und Geschäftsmann hat schon bald seine eigene Doku-Serie bei ID.

Der führende Sender für wahre Kriminalfälle, Investigation Discovery, gab bekannt, dass er seine Partnerschaft mit dem für einen Emmy nominierten Unternehmen Maxine Productions («Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV») erweitert hat und eine Dokuserie produziert, die den Aufstieg und den Einfluss von Sean „Diddy“ Combs sowie die Vorwürfe wegen gewalttätigen Verhaltens und illegaler Aktivitäten untersucht, die dem Musikmogul anhaften.Während Berichte über sexuelle Übergriffe, missbräuchliches Verhalten und andere beunruhigende Behauptungen auftauchen, zeichnet die Dokumentation die Geschichte dieses selbsternannten Bad Boy nach und entwirrt die Vorwürfe eines Musters der Verderbtheit. Die mehrteilige Dokuserie soll 2025 auf ID und Max Premiere haben.Um das Engagement von ID, die Geschichten von Überlebenden zu verbreiten, zu fördern, werden in den Dokumentationen die Stimmen vieler zu hören sein, die Gewalttaten und Brutalität vorgeworfen haben. Durch den Zugang zu Archivmaterial und ausführlichen Berichten von „Rolling Stone“ sowie erschütternden Aussagen von Überlebenden und Freunden und Kollegen, die Combs vor seinem Aufstieg kannten und mit ihm zusammenarbeiteten, werden die mehrteiligen Dokumentationen Einblicke in die sich entfaltenden Vorwürfe gegen den einst unantastbaren Superstar bieten. Es wird auch die toxische Machtdynamik aufzeigen, die innerhalb der Branche herrschte und viele Überlebende zum Schweigen brachte – bis jetzt.