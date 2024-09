Ein Arzt versucht zu «Überleben»

TV-News

Volker Heise hat einen Dokumentarfilm über Wolfram Goessing gedreht.

Das Erste zeigt am Montag, 28. Oktober 2024, um 22.50 Uhr die Dokumentationvon Volker Heise. Wolfram Goessling ist als Onkologe in Boston täglich mit einer Krankheit konfrontiert, die weltweit Schrecken verbreitet: Krebs. Er versucht sie als Arzt zu heilen, er erforscht sie als Wissenschaftler, er lehrt ihre Behandlung als Professor an der Harvard Medical School.Als sein Hausarzt ihm eröffnet, dass der Pickel in seinem Gesicht ein Angiosarkom ist, ein besonders heimtückischer Krebs, wird er vom Arzt zum Patienten - seine Überlebenschance liegt bei vier Prozent. Ihm stehen Chemotherapie, Bestrahlung und eine Operation bevor, die sein Aussehen für immer verändern wird. Der Film erzählt die Geschichte aus der Perspektive des Patienten, dessen Leben auf dem Spiel steht, des Ehemanns und Familienvaters, der auf keinen Fall sterben will, und des Arztes und Wissenschaftlers, der die Krankheit in- und auswendig kennt.Um 20.15 Uhr folgt bereits die Dokumentation. Das Ziel aller Tiereltern ist es, dem Nachwuchs einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Doch die Strategien dafür sind sehr unterschiedlich, schon bei der Partnersuche, der Paarung und der Geburt. Die unterhaltsame Dokumentation von Annette Scheurich und Moritz Mayerle gibt einen intimen Einblick in das Liebesleben rund um den Globus.