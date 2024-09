Max bekommt in Japan Starthilfe

International

Im kommenden Jahr ist der Streamingdienst erstmals im asiatischen Raum verfügbar.

Ab Mittwoch startet der Warner Bros. Discovery-Streamingdienst Max in Japan. Damit ist der Nachfolger von HBO Max und HBO Go erstmals im asiatisch-pazifischen Raum verfügbar. Wie in Europa und anderen Gebieten, in denen der Dienst bereits eingeführt wurde, bietet Max den japanischen Zuschauern ein breiteres Angebot an Inhalten als der Vorläufer HBO und ein technologisches Upgrade.Der Streamingdienst startet bei U-Next. Es wird mehr als 16.000 Episoden von über 2.500 Titeln von WBDs Unterhaltungsmarken bieten, darunter HBO, Harry Potter, das DC-Universum, Warner Bros., Cartoon Network, Discovery Channel und Animal Planet. „Japan ist eines der führenden Streaming-Gebiete der Region, und als am schnellsten wachsende inländische OTT-Plattform ist U-Next ein äußerst lokaler Akteur, der den Markt genau kennt. Max auf U-Next ist eine Weiterentwicklung unserer Partnerschaft, die uns dabei hilft, japanische Verbraucher schneller und effektiver zu erreichen, und die Möglichkeiten für einheimische Geschichten schafft, die mit einem globalen Publikum geteilt werden können“, sagte James Gibbons, WBD-Präsident für APAC. „Wir freuen uns darauf, Max im asiatisch-pazifischen Raum mithilfe verschiedener, lokal relevanter Strategien einzuführen.““Wir freuen uns sehr, eine exklusive Partnerschaftsvereinbarung mit Warner Bros. Discovery geschlossen zu haben, um Max exklusiv auf U-Next zu starten“, sagte Tsutsumi Tenshin, CEO von U-Next. “Wir sehen dies auch als eine große Chance, die Reichweite einiger der besten japanischen IPs über die Max-Plattform auf Millionen von Abonnenten weltweit auszudehnen.“