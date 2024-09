Geo beleuchtet Ramses II.

TV-News

Die sechsteilige Serie feiert demnächst Premiere.

Die französische Dokumentationsreihe «Ramses» feiert unter dem deutschen Titelihre Deutschlandpremiere. Der Fernsehsender Geo strahlt die Sendung ab Samstag, 12. Oktober 2024, um 20.15 Uhr in einzelnen Folgen aus. Teil eins erzählt die Vorgeschichte der Ramessiden-Dynastie, beginnend mit dem Tod des jungen Königs Tutanchamun im Jahr 1323 v. Chr., der das Ende der 18. Dynastie. Die Reformen Echnatons hatten zuvor für Verwirrung und Unruhe im Land gesorgt. General Haremhab räumte auf und ernannte seine rechte Hand Paramessou zu seinem Nachfolger. Dessen neugeborener Enkel Ramses wurde zum Begründer der Dynastie.Um 21.05 Uhr folgt die Wiederholung von. Die Historikerin Bettany Hughes beleuchtet diesmal den 9. Juni 68 n. Chr., an dem sich der römische Kaiser Nero das Leben nahm. Bettany geht den Gerüchten über Neros Grausamkeiten und Taten nach und zeigt, wie sein jähes Ende das Römische Reich in zahlreiche Konflikte und einen Bürgerkrieg stürzte - denn Neros bis heute berüchtigte Herrschaft hallte noch lange im alten Rom nach.Ab 21.55 Uhr geht schließlich «Kulturschätze der Welt» auf Sendung. Mit einem traditionellen Segelschiff segelt die Historikerin Bettany Hughes entlang der türkischen Mittelmeerküste. Im heutigen Bodrum, dem antiken Halikarnassos, entdeckt Bettany die Geschichte einer bemerkenswerten Herrscherfamilie aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. und erhält ausnahmsweise Zugang zum kürzlich entdeckten Grab des Familienoberhauptes. Außerdem besucht sie archäologische Ausgrabungen in Patara und im antiken Troja.