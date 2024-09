«Promi Big Brother»: Auch Verena Kerth und Daniel Lopes sind dabei

TV-News

Nach Mimi Fiedler, Max Kruse und Mike Heiter hat Sat.1 weitere Container-Bewohner bekannt gegeben.

Am 7. Oktober startet Sat.1 eine neue Runde seiner Reality-Show, dessen Joyn-Livestream teilweise auch bei Sat.1 zu sehen sein wird ( Quotenmeter berichtete ). Nun gab der Bällchensender weitere Namen preis, die neben Reality-Star Mike Heiter, Ex-Nationalspieler Max Kruse und «Tatort»-Darstellerin Mimi Fiedler in den Container einziehen werden. So wird auch das Reality-TV-erfahrene Model Verena Kerth mit von der Partie sein.„Ich hatte schon durchaus spannende Wohnsituationen, mich kann nichts mehr schocken", gibt sich die Radio-Moderatorin vor ihrem Einzug selbstbewusst. Die 43-Jährige nahm bereits an zahlreichen TV-Produktionen teil, unter anderem zählte sie im vergangenen Jahr zum Cast der RTL-Reality «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», belegte darin aber nur den letzten Platz.Darüber hinaus hat Sat.1 den ehemaligen «DSDS»-Kandidaten Daniel Lopes verpflichtet. Der 47-Jährige Sänger belegte in der ersten Staffel der RTL-Castingshow den siebten Platz und hat seither ein bewegtes Leben hinter sich. „Ich komme nicht zu «Promi Big Brother», um mich zu verstecken oder den einfachen Weg zu gehen. Ich werde kämpfen, mit Herz und Verstand – aber immer fair“, so Lopes, der hinzufügt: „Ich habe nicht die Erwartung Freunde zu gewinnen, aber bin offen dafür. Ich habe mir vorgenommen, alles zu geben, um die 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.“ Weitere Teilnehmer will «Promi Big Brother» unter anderem am 4. Oktober auf Joyn verraten.