ZDF wartet weiter auf die 6 Millionen am Montagabend

Quotennews

«Laim und die Toten ohne Hosen» verfolgten zur besten Sendezeit 5,56 Millionen Zuschauer, womit sich das ZDF die größte Reichweite des Tages sicherte.

Die Entwicklung las sich gut: «Sarah Kohr» holte am 9. September 5,69 Millionen Zuschauer, der Auftaktfilm von «Der Geier» sorgte für 5,74 Millionen Seher. Beide Krimis bewegten sich jenseits der 23-Prozent-Marke. Es scheint nur eine Frage der Zeit, ehe die Sechs vor dem Komma steht und der Marktanteil noch höher ausfällt. Mitbrachten diesen Erfolg allerdings noch nicht. Der siebte Film der Reihe brachte 5,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zum Einschalten, was den Marktanteil leicht auf 22,6 Prozent sinken ließ.Auch beim jüngeren Publikum zwischen 14 und 49 Jahren waren die Werte im Vergleich zu den anderen beiden Krimis rückläufig. Statt 0,39 und 0,37 Millionen sowie 7,7 und 7,2 Prozent Marktanteil musste sich das ZDF diesmal mit unterdurchschnittlichen 5,9 Prozent begnügen. Die Reichweite wurde auf 0,29 Millionen Zuschauer taxiert. Erfolgreicher war man hingegen mit dem, das bei den unter 50-Jährigen 0,40 Millionen Menschen informierte. Der Marktanteil stieg auf 8,6 Prozent. Insgesamt sahen die Nachrichtensendung 3,48 Millionen Zuschauer, ab 21:45 Uhr lag der Marktanteil bei 16,3 Prozent.Weitaus weniger gefragt war das Programm direkt vor der Primetime, das aus der-Dokumentation „Durchstarten in die Zukunft“ bestand. Der Film von Matthias Hambsch erreichte lediglich 1,90 Millionen Zuschauer und magere 8,9 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren standen mit 0,16 Millionen schwache 4,2 Prozent zu Buche.