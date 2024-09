RTLZWEI zeigt Promi-Version von «Love Island» Ende Oktober

TV-News

«Love Island VIP» ist für den Donnerstagabend vorgesehen. Jener Sendeplatz war zuletzt mit zahlreichen einstündigen Show-Formaten bestückt.

Der Privatsender RTLZWEI hat an seinem Reality-Formatgeschraubt und hatte bereits im Sommer eine VIP-Version angekündigt, bei der es nicht nur um die üblichen Verkupplungen gehen soll, sondern auch um die Frage, welches Reality-Sternchen schon mit welchem Reality-Sternchen ein Techtelmechtel hatte. Nun hat der Grünwalder Sender einen Starttermin fürgefunden und dabei einen Sendeplatz ausgewählt, der zuletzt mit gänzlich anderen Programmfarben bestückt war.Los geht die Promi-Variante am 24. Oktober, immer donnerstags um 20:15 Uhr zeigt RTLZWEI eine neue Folge. In diesem Jahr setzte man an dieser Stelle zunächst auf zahlreiche Gameshows wie «Genial daneben», ehe im Sommer die Sozialreportagen von «Hartes Deutschland» und «Reeperbahn privat!» zurückkehrten. Auch für «Love Island» ist die wöchentliche Ausstrahlung neu. Bewährt hat sich hingegen die Moderatorin: Sylvie Meis führt auch durch «Love Island VIP», die von ITV Studios in Griechenland produziert wurde.Als Kandidaten hat RTLZWEI die «Love Island»-Veteraninnen Melissa Damilia, Sandra Janina van der Heide, Tracy Candela und Aurelia Lamprecht gecastet. Sie treffen auf die Ex-Islander Danilo Cristilli, Marcellino Kremers, Leandro Fünfsinn und Tobias Pietrek. Einige der VIPs sind allerdings nicht nur Ex-Islander, sondern auch Ex-Verliebte: So bandelte Melissa bereits mit Danilo an. Tracy und Marcellino waren sogar das Sieger-Couple der zweiten Staffel. Zudem ist «La Familia – House of Reality»-Star Yasin Mohamed zu sehen, der nicht nur auf seine langjährige Partnerin Alicia Costa Pinheiro trifft, sondern auch auf Yelic Koc, mit der er ebenfalls anbandelte.Verstärkung bekommt Yasin von Dschungelstar Gigi Birofio, der auf seinen Kontrahenten Wilson Coenen trifft. «Berlin – Tag & Nacht»-Darsteller Patrick Fabian sucht ebenso die große Liebe wie Chiara Fröhlich. Zum Cast gehören zudem Jill Lange, Kymani Yade, Sophie Imelmann («Köln 50667») und «Temptation Island»-Verführerin Viktoria.