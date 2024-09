«All American»: Sechs Darsteller müssen gehen

US-Fernsehen

Noch vor der Premiere der siebten Runde, trennt sich die Produktionsfirma von zahlreichen Mitarbeitern.

Die College-Footballserievon April Blair wird bald ein neues Gesicht bekommen. Die Koproduktion von CBS Studios, Warner Bros. Television und Berlanti Productions war zuletzt im Juli 2024 mit 15 neuen Folgen im Programm von The CW zu sehen. Für die siebte Staffel, die im kommenden Jahr ausgestrahlt wird, fehlen zahlreiche Darsteller.Dem US-Sender The CW ist die Serie zu teuer. Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass Daniel Ezra nicht mehr als Footballspieler Spencer James zurückkehren wird. Künftig sparen die Produzenten auch an den Budgets von Samantha Logan (Olivia), Cody Christian (Asher), Karimah Westbrook (Grace James), Monét Mazur (Laura Baker) und Chelsea Tavares (Patience). Von der Originalbesetzung sind nur noch Michael Evans Behling (Jordan), Greta Onieogou (Layla) und Bre-Z (Coop) dabei.Laut der offiziellen Logline wird die siebte Staffel das Drama „dorthin zurückbringen, wo alles begann: Beverly Hills High und South Crenshaw High. Es ist das gleiche Herz, der gleiche Traum von der NFL, die gleiche Rivalität zwischen den Nachbarschaften, die gleichen chaotischen Hormone, die von einer neuen Generation von L.A.-Teenagern, einem neuen Beverly-Coach und unserer OG-Vortex-Familie, die überrascht ist, dass sie jetzt die verantwortlichen Erwachsenen sind, in Gang gesetzt werden“.