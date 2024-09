Sideropoulos darf erneut bei «Die Verräter» mitmachen

TV-News

RTL nannte weitere Teilnehmer der zweiten Staffel, die als Halloween-Special exklusiv bei RTL+ zu sehen sein wird.

Am 10. Oktober startet exklusiv bei RTL+ die zweite Staffel vonmit gleich zwei Folgen, wobei auch die erste Ausgabe am Premierentag um 20:15 Uhr ihren Weg ins lineare RTL-Programm findet – als Vorgeschmack. RTL+ veröffentlich im Wochentakt insgesamt acht Folgen. Der Streamingdienst hat nun weitere Namen verraten, wer am Halloween-Special teilnehmen wird, nachdem mit Gerda Lewis, Jessica Haller und Helge Mark bereits die ersten Teilnehmer bekannt waren.So wird Schauspielerin Susan Sideropoulos nach ihrem schnellen Aus in der ersten Folge der ersten Staffel bereits zum zweiten Mal bei «Die Verräter» teilnehmen. Darüber hinaus sind auch Choreograph Bruce Darnell, Profitänzerin Oana Nechiti, die Schauspieler Thomas Drechsel und Jan Sosniok sowie der ehemalige Bobsportler Kevin Kuske mit von der Partie.Durch die Produktion von Tower Productions führt Sonja Zietlow, die in dieser Woche in der Kategorie „Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung“ auf einen Deutschen Fernsehpreis hoffen darf. Darüber hinaus ist «Die Verräter» auch als „Beste Unterhaltung Reality“ nominiert. Das Format, das aus den Niederlanden stammt, ist auch weltweit ein Award-Hamster. Zuletzt gewann die US-Version «The Traitors» einen Emmy-Award als „Beste Reality-Competition“. Produzentin für die deutsche Version von RTL ist Kirstin Benthaus-Gebauer. Executive Producerin ist Steffi Essfeld. Redaktionell verantwortlich seitens RTL ist Executive Producer Martin Wegner unter der Leitung von RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.