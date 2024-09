«One Tree Hill»: Kommen Lafferty und Lenz zurück?

TV-News

Derzeit ist noch nicht sicher, welche Darsteller bei der Fortsetzung auch mitmachen möchten.

Der Streamingdienst Netflix arbeitet an einer Fortsetzung der Serie, die zwischen 2003 und 2012 auf dem Fernsehsender The CW ausgestrahlt wurde. James Lafferts und Bethany Joy Lenz: „Ich bin absolut offen dafür, bei einer Neuauflage von Tree Hill mitzumachen. Aber bei dieser Serie weiß ich es noch nicht. Es ist noch so früh“, sagt Joy Lenz zu „Variety“. “Ich weiß nicht, ob es ein Pilot ist, ich weiß nicht, ob es eine Serie ist. Ich weiß nicht, wo es steht.“„Ich persönlich bin überwältigt von den Fans, die ein Gespräch wie dieses überhaupt erst möglich machen. Beruflich konzentriere ich mich voll und ganz darauf, das richtige Zuhause für die zweite Staffel von ‚Everyone is Doing Great‘ zu finden“, so Lafferty gegenüber „Variety“. "Bis dahin bin ich dankbar für diesen Moment und feuere jeden an!Sophia Bush und Hilarie Burton, die in der Warner Bros. TV-Serie Brooke Davis und Peyton Sawyer spielten, werden die Hauptrollen übernehmen und gemeinsam mit ihrem Co-Star Daneel Ackles als ausführende Produzenten fungieren.