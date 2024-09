Sat.1 dominiert mit «Julia Leischik sucht» weiter

Quotennews

Der Sat.1-Sonntag profitiert weiterhin von den starken Zahlen von «Bitte melde dich».

Die Erfolgsgeschichte geht nahtlos weiter! Die gestern ausgestrahlte neue Folge vonüberragt mit 2,14 Millionen Zuschauern das restliche Sat.1-Programm. Mehr noch, im gesamten privaten Sektor schafft es kein Vollformat auf mehr Zuschauer. Der überragende Marktanteil liegt bei beachtlichen 12,8 Prozent, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kommt die Vermissten-Show auf 15,1 Prozent. Für diesen sagenhaften Marktanteil sorgen 0,42 Millionen Umworbene, auch hier ist «Bitte melde dich» in den Top-3 des gestrigen Tages damit vertreten.Dem interessierten Zuschauer wird auffallen, dass im Vergleich zur Vorwoche die Reichweiten marginal sinken, am 15. September wurden noch 2,24 und 0,43 Millionen erreicht, doch halten sich die Marktanteile jeweils. Im Gesamten waren ebenfalls 10,6 Prozent möglich, am privaten Markt steigert sich das Format sogar von 10,4 auf die oben genannte Marke. Leider, so wird man es bei Bällchensender sehen, strahlt der Erfolg von «Julia Leischik sucht» kaum auf den restlichen Sonntag aus.Das im direkten Anschluss laufende «:newstime» kommt mit 1,31 Millionen Zuschauern auf einen eher mittelmäßigen Wert, 5,3 Prozent am Mark gehen in Ordnung. In der Zielgruppe verweilen 0,37 Millionen Werberelevante, hier sind 7,6 Prozent recht gut. Die zuvor laufende Wiederholung vonkommt mit 0,51 Millionen Zuschauern und 0,16 Millionen Umworbenen auf keine guten Werte, hier war zuletzt eher etwas mehr möglich. Die Marktanteil von 4,2 Prozent am Gesamtmarkt und 7,2 Prozent am Markt der Zielgruppe gehen jedoch ebenfalls wohl in Ordnung.