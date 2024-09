«Krach sucht Stille» nach Missbrauch-Dokumentation

TV-News

Lena Gilhaus und Yvonne App haben zwei neue Dokumentationen hergestellt.

Am Mittwoch, den 30. Oktober 2024 um 22.50 Uhr strahlt Das Erste unter dem Label «ARD Story» die neue Dokumentationaus. Eine Inhaltsangabe zur neuen Dokumentation von Lena Gilhaus gibt es noch nicht, aber der Titel ist selbsterklärend.Yvonne App präsentiert um 23.35 Uhr die Dokumentation. Partys, Festivals und Reisen prägen das Leben der Techno-Musikerin Pilocka Krach. Aufgewachsen in Ost-Berlin, nahe der Mauer, führt sie ein Leben auf der Überholspur, das irgendwann an seine Grenzen stößt. Sie spürt, dass sie eine Veränderung braucht. Eine Freundin bringt sie zum Meditieren. Trotz anfänglicher Vorbehalte gegenüber Spiritualität macht sie sich auf den Weg, Meditationslehrerin zu werden.Krach sagt: "Ich war ständig obsessiv mit meinen Problemen beschäftigt, und das hat an meiner Lebensqualität genagt. Ich war an einem Punkt, an dem ich nach einem Tool gesucht habe, um diese Obsession in den Griff zu bekommen, damit sie mich nicht so krass fertig macht.”