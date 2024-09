Primetime-Check

Wie lief es für «Hart aber fair» nach der Brandenburg-Wahl? Konnte «Young Sheldon» auf seiner Abschiedstour überzeugen? Und wie viele Menschen interessierten sich für die neue Sat.1-Verbrauchershow?

Das ZDF schnappte sich miteindrucksvoll den Abendsieg. Den 90-minütigen Krimi schalteten 5,56 Millionen Zuschauer ein, womit der Mainzer Sender Marktanteile von 22,6Prozent bei allen und 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen generierte. Um 21:45 Uhr folgte dasvor 3,48 Millionen Zuschauern sowie um 22:15 Uhr der Spielfilm, der 1,30 Millionen unterhielt. Die beiden Programm sicherten sich Marktanteile von 16,3 und 9,3 Prozent respektive 8,6 und 3,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.Im Ersten begann die Primetime mit der Doku, für die sich 2,46 Millionen Zuschauer interessierten. Dies bedeutete einen Marktanteil von 9,9 Prozent.ging zur gewohnten Sendezeit um 21:00 Uhr vor 2,28 Millionen Zuschauer on air. Louis Klamroth kam auf 9,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum fuhr die blaue Eins 7,8 und 6,9 Prozent ein. Dieinformierten ab 22:15 Uhr 2,23 Millionen Zuschauer, sodass sich die Marktanteile bis 22:50 Uhr bei 13,2 respektive 8,9 Prozent bewegten.RTL begeisterte mit2,98 Millionen Zuschauer, der-Einschub sorgte für 2,55 Millionen. Auf dem Gesamtmarkt schnappte sich der Kölner Sender 14,0 und 14,2 Prozent, in der Zielgruppe waren 15,3 und 13,8 Prozent drin.lockte 1,39 Millionen Menschen zu VOX. Die Gründershow, die bis 23:05 Uhr andauerte, brachte der RTL-Schwester 14,1 Prozent bei den Jüngeren. Eine weitere neue Folge der RTLZWEI-Sendungschmeckte 0,33 Millionen Zuschauern. In der Zielgruppe erreichte die Grünwalder Station 2,6 Prozent Marktanteil.Sat.1 setzte auf Mirja Boes, Wigald Boning und Olaf Schubert, die erstmalspräsentierten. 0,66 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Alltags-Ärgernisse und Einkaufs-Fallen, sodass sich der Bällchensender mit 4,8 Prozent begnügen musste. Fürblieben ab 22:25 Uhr noch 0,40 Millionen Zuschauer und 5,1 Prozent aus der Zielgruppe dran. ProSieben setzte die siebte-Staffel mit drei Folgen fort, die 0,63, 0,60 und 0,62 Millionen Zuschauer sahen. Eine Wiederholung aus Runde sechs war bei 0,49Millionen beliebt. Die US-Comedy markierte 7,8, 7,4 und 7,8 sowie 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zwei-Folgen brachten 0,16 und 0,15 Millionen Zuschauer zum Lachen. Ab 22:00 Uhr lag der Zielgruppen-Marktanteil bei 2,4 und 3,2 Prozent.verfolgten 0,47 Millionen bei Kabel Eins. In der Zielgruppe durfte man sich über 4,9 Prozent freuen.