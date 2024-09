«Gehts noch?!» lässt Luft nach oben

Quotennews

Die neue Sat.1-Verbrauchershow sicherte sich einen Zielgruppen-Marktanteil von 4,8 Prozent.

Mirja Boes, Olaf Schubert und Wigald Boning präsentierten am Montagabend erstmals den Sat.1-Neustart, die der Unterföhringer Sender um 20:15 Uhr programmierte. Für den Auftakt der rund zweistündigen Sendung interessierten sich 0,66 Millionen Zuschauer, womit sich Sat.1 mäßige 2,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sicherte. Dies bedeutete zudem den Primetime-Sieg in der Sendergruppe, dennkam bei ProSieben nicht über 2,6 Prozent hinaus, währendbei Kabele Eins bei 2,2 Prozent hängen blieb.In der Zielgruppe hingegen hatte «Geht’s noch?!» gegenüber den genannten Formaten das Nachsehen. Mit 0,23 Millionen schnappte man sich unterdurchschnittliche 4,8 Prozent. «Young Sheldon» traf mit bis zu 7,8 Prozent den Senderschnitt, während der Kabel-Eins-Film 4,9 Prozent einfuhr. Sat.1 erhöhte seine Ausbeute mitab 22:24 Uhr auf 5,1 Prozent. Es schalteten 70.000 junge Zuschauer ab. Insgesamt belief sich die Reichweite auf 0,40 Millionen Zuschauer, der Marktanteil auf 2,6 Prozent.Im Vorfeld der Primetime kammit der 18. Folge auf die inzwischen gewohnten Werte. In der 19-Uhr-Stunde sahen die Serie 0,59 Millionen Zuschauer – so viele wie am vergangenen Mittwoch und Freitag. Der Marktanteil lag diesmal bei 3,2 Prozent. In der Zielgruppe bestätige man die Sehbeteiligung von vor acht Tagen: 0,12 Millionen. Der Marktanteil betrug 3,8 Prozent.