«Friends»-Show entsteht

US-Fernsehen

Die vierteilige Spielshow wird vor den ikonischen Kulissen aufgezeichnet.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des globalen Phänomens «Friends» hat Max grünes Licht fürgegeben, eine «Friends»-Fan-Challenge-Show von Warner Bros. Unscripted Television. Die erste Serie dieser Art soll nächsten Monat bei The „Friends Experience: The One in New York City“, dem interaktiven Flagship-Erlebnis, das von Warner Bros. Discovery Global Experiences, Warner Bros. Television Group und Original X Productions ins Leben gerufen wurde, in Produktion gehen. Außerdem startet Max anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Kultserie eine umfassende globale Kampagne mit den beliebtesten Episoden der Fans, In-App-Überraschungen, innovativen Filtern und vielem mehr.«Fast Friends», eine neue vierteilige Spielshow, wird in einem rasanten Wettbewerb in den ikonischen Kulissen der gefeierten Serie stattfinden. Von einem Wettrennen durch Rachels und Monicas Wohnung bis hin zu einem Sprint durch Joeys und Chandlers Junggesellenbude und einem Kaffee im Central Perk – Fans können ihre Lieblingsmomente noch einmal erleben, während sie mit Quizfragen, Rätseln und Spielen auf die Probe gestellt werden, die selbst die eingefleischtesten «Friends»-Fans auf Trab halten. Das schnellste Team gewinnt den Titel „Ultimate Friends Fan“.Die Spielshow wird im „Friends Experience: The One in New York City“ gedreht, einem Vorzeigeort in NYC mit 18 nostalgischen Räumen, Aktivierungen und nachgebauten Kulissen, die sich über zwei Stockwerke und 17.000 Quadratmeter erstrecken und der Geschichte der Show gewidmet sind. „The FRIENDS Experience“ hat auch langfristige Standorte in London und demnächst in Las Vegas und ist bereits in 25 Städten in 8 Ländern weltweit zu Gast.