Riesige Gaststarliste bei «Everybody Still Hates Chris»

US-Fernsehen

Der Fernsehsender Comedy Central hat zahlreiche Darsteller unter Vertrag genommen.

Comedy Central hat den offiziellen Trailer zuveröffentlicht und die hochkarätige Gästeliste bekannt gegeben, darunter Tisha Campbell («Act Your Eyes»), Bell Biv DeVoe («Behind the Music Bell Biv DeVoe»), Ayo Edebiri («The Bear»), Sally Jessy Raphael («Sally»), Busta Rhymes, Sam Richardson («Ted Lesso»), Rickey Smiley («Rickey Smiles Morning Show») und weitere.Weitere Gastsprecher, die in der mit Spannung erwarteten Animationsserie für Erwachsene mitwirken: Jaylen Barron («American Sports Story: Aaron Hernandez»), Ricky Bell («Behind the Music Bell Biv Devoe»), Michael L. Bivins («Behind the Music Bell Biv Devoe»), Todd Bridges («Dang!»), Nicole Byer («Nailed It!»), Monét X Change («RuPaul's Drag Race»), Eugene Cordero («Loki»), Andy Daly («Unfrosted»), Loretta Devine («Grey's Anatomy»), Ronald Boyd DeVoe Jr. («Behind the Music Bell Biv Devoe»), Earthquake («Unfrosted»), Ron Funches («Loot»), Jaida Essence Hall («We're Here»), Jackée Harry («Sister, Sister»), Phil Hendrie («F Is for Family»), Dave Herman («Office Space»), Thirstin Howl The 3rd («In Vogue: The 90s»), Rob Huebel («Sex Lives of College Girls»), Gabriel „Fluffy“ Iglesias («Mr. Iglesias»), Phil Lamarr («Futurama»), Rack-Lo («Lo Life Crew: The Boosters Who Reshaped Fashion»), Jessica Lowe («Minx»), Vincent Martella («Phineas and Ferb»), Laraine Newman («Saturday Night Live»), Gabrielle Nevaeh («That Girl Lay Lay»), Kevin Michael Richardson («The Simpsons»), Natasha Rothwell («How to Die Alone»), Latrice Royale («RuPaul's Drag Race»), Lindsey Stoddart («Bob's Burgers»), Cree Summer («The Patrick Star Show»), Vanessa Vanjie («RuPaul's Drag Race All Stars») und Jenny Yang («The Brother's Sun») sowie Paul Ben-Victor («Pam & Tommy»), Mike Estime («Last Holiday»), Antonio Fargas («Foxy Brown»), Kevontay Jackson («Dear White People»), Mikey Kelley («TMNT»), Jacqueline Mazarella («The Oversharer»), Paulina Singer («Powerbook III: Raising Kanan») und Ernest Thomas («What's Happening!!»), die ihre Rollen in der neu aufgelegten Serie erneut übernehmen werden.Die neu aufgelegte Serie mit Chris Rock in der Hauptrolle und als ausführender Produzent feiert am Mittwoch, dem 25. September, um 22 Uhr ET/PT Premiere. In «Everybody Still Hates Chris» wird Chris Rock als „Adult Chris“ Geschichten erzählen, die von seinen Erfahrungen als dünner Nerd in einer großen Arbeiterfamilie in Bed-Stuy, Brooklyn, in den späten 1980er Jahren inspiriert sind. Terry Crews wird „Julius“, Chris' Vater, sprechen, der ein sanfter Riese mit einer unerbittlichen Arbeitsmoral und einer knauserigen Lebenseinstellung ist. Er ist in bitterer Armut aufgewachsen und kennt daher den Preis von allem bis auf den letzten Cent. Er arbeitet in zwei Jobs, um die Familie zu ernähren, und an seinen freien Tagen nimmt er einen dritten Job an. Tichina Arnold wird „Rochelle“, Chris' Mutter, sprechen, die klug, willensstark und fürsorglich ist, aber auch hitzköpfig sein kann, besonders wenn es um ihre Kinder geht. Sie duldet keinen Unsinn, weshalb sie in einem Monat mehr Jobs kündigt als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben.