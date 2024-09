«Das Duell um die Geld» startet im November bei Joyn

TV-News

Acht neue Folgen erscheinen wöchentlich im Doppelpack.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kehren an den Pokertisch zurück, das verkündete der Streamingdienst Joyn Anfang Juni. Nun steht auch fest, wann das Comeback vonerfolgt. Als Startermin hat Joyn den 4. November auserkoren. Immer montags präsentiert mit dann jeweils zwei Folgen der achtteiligen Staffel, durch die wie in der Vergangenheit Oliver Kalkofe als Spielleiter führt. Ob die Folgen auch zu ProSieben wandern, ist nicht bekannt.In der ersten Folge sitzen mit Winterscheidt und Heufer-Umlauf auch Rapper Sido, Moderatorin Hadnet Tesfai sowie der neu bei Joyn beheimatete «Word Wide Wohnzimmer»-Zwilling Dennis Wolter am Tisch. In der zweiten Folge zocken Musikerin Shirin David, Rapper Ski Aggu und Schauspielerin Jessica Schwarz um den Sieg. In den weiteren Folgen sind Schauspielerin Palina Rojinski, Kabarettistin Hazel Brugger, «World Wide Wohnzimmer»-Twin Benni Wolter, Musiker Michi Beck, Schauspielerin Nilam Farooq, Schauspieler Edin Hasanovic, Comedian Till Reiners, Choreografin Nikeata Thompson, Musiker Sasha, Moderator Micky Beisenherz, Sängerin Lary, Moderator Steven Gätjen, Autorin Sophie Passmann, Entertainer Riccardo Simonetti, Twitch-Streamer Papaplatte, Moderatorin Jeannine Michaelsen und Autor Benjamin von Stuckrad-Barre dabei.«Das Duell um die Geld» verbindet Quiz mit Poker. Die Kandidaten können entweder mit Wissen oder Bluffen glänzen. Am Spieltisch wird getalkt, taktiert und um richtige Antworten auf Quizfragen gepokert. Joko, Klaas und ihre Gäste setzen nach jeder Frage auf die mutmaßlich korrekte Antwort. Florida Entertainment produziert das Format.