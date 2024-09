Doppelnull: «Verklag mich doch!» endgültig am Boden angekommen

Quotennews

Die Jubiläumsfolge von «Die Höhle der Löwen» sorgte für einen mächtigen Aufschwung.

Seit einer Woche sendet VOX im werktäglichen Mittagsprogramm das Format, das RTL im vergangenen Herbst auf die Bildschirme zurückgeholt hatte. Die einstige VOX-Sendung hat beim Sender mit der roten Kugel allerdings einen äußerst schweren Stand, was zu zahlreichen roten Zahlen in der ersten Woche führte. Am gestrigen Montag folgte der Super-GAU. Für die Doppelfolge wies die AGF Videoforschung im Durchschnitt keinen werberelevanten Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren aus. Die Marktanteile wurden auf 0,3 und 0,0 Prozent beziffert. Insgesamt holten sich die Episoden nur 0,14 und 0,10 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich zwischen 14:00 und 16:00 Uhr auf weit unterdurchschnittliche 1,9 und 1,4 Prozent.Mit dem unterirdischen Vorlauf hatte es auch Guido Maria Kretschmer schwer, der zunächst eine neue-Folge vor 0,26 Millionen Zuschauern präsentierte und um 16:00 Uhr in die neue-Staffel mit 0,32 Millionen Sehern startete. Der Marktanteil stieg auf 3,3 und 3,7 Prozent. Bei den Jüngeren lief es mit 0,03 und 0,06 Millionen sowie 4,2 und 2,1 Prozent weiterhin mager.In der Primetime sorgtefür Aufatmen und einen neuen Staffelrekord. Die Jubiläumsfolge verbuchte 0,62 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man auf einen Marktanteil von 14,1 Prozent kam. Insgesamt durfte sich VOX über 1,39 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent Marktanteil freuen. Zumindest in der Zielgruppe lag die Gründershow damit in Schlagdistanz zum Primetime-Sieger. Die RTL-Quizsendung schnappte sich wie in der Vorwoche 0,66 Millionen umworbene Seher, die diesmal einem leicht verbesserten Anteil von 15,3 Prozent entsprachen. Auf dem Gesamtmarkt kratzte Günther Jauch an der 3-Millionen-Marke. Es standen 2,98 Millionen und 14,0 Prozent auf dem Papier.