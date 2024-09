«Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» debütiert auf Platz 1

International

Der neue Netflix-Spielfilm «Uglies» erreicht in der zweiten Woche 26,8 Millionen Abrufe.

Ryan Murphy und Ian Brennans True-Crime-Dramadebütierte auf Platz 1 der englischen TV-Liste mit 12,3 Millionen Zuschauern und rangierte in 89 Ländern unter den Top 10. In der zweiten Staffel der fesselnden Monster-Anthologie-Serie sind die aufstrebenden Schauspieler Nicholas Alexander Chavez und Cooper Koch neben Javier Bardem, Chloë Sevigny, Nathan Lane und Ari Graynor zu sehen.Frauen mit mehr Temperament belegten vier Plätze in der Liste der englischsprachigen Fernsehserien. Susanne Biers limitierte Krimiseriemit Nicole Kidman, Liev Schreiber, Meghann Fahy, Eve Hewson und Dakota Fanning in den Hauptrollen belegte mit 10,4 Millionen Zuschauern Platz 2 und hat weiterhin die Buchverkäufe angekurbelt. Staffel 4, Teil 2 vonerreichte mit 9,2 Millionen Aufrufen Platz 3. Die Mädels der Oppenheim Group läuteten die Glocke, um Platz 4 (1,7 Millionen Aufrufe) für die achte Staffel der Reality-Seriezu erreichen., die Verfilmung des dystopischen Jugendbuch-Bestsellers der New York Times mit Joey King in der Hauptrolle (die auch als ausführende Produzentin tätig war), stieg mit 26,8 Millionen Aufrufen auf den ersten Platz auf. Der erschütternde zweiteilige Dokumentarfilmbelegte den vierten Platz (7,4 Millionen Aufrufe). Azazel Jacobs' „bemerkenswerte“ New York Times Kritikerwahlmit Natasha Lyonne, Carrie Coon und Elizabeth Olsen debütierte auf dem fünften Platz (4,1 Millionen Aufrufe). Die Staffeln 1, 2 und 3 der Thrillerseriebelegten die zweite Woche in Folge Plätze auf der englischen TV-Liste.Fans, die auf der Suche nach spannender Action waren, wurden diese Woche fündig. Jeremy Saulniers Hochgeschwindigkeits-Thrillerbelegte mit 16 Millionen Aufrufen Platz 2 der englischen Filmliste.schoss auf Platz 6 (4 Millionen Aufrufe). Auf der englischen Filmliste belegte Lee Daniels' Horror-Thrillermit Andra Day und Glenn Close die Nummer 8 (3,1 Millionen Aufrufe). Halle Berry engagierte Mark Wahlberg, um ihre Mission fortzusetzen und die Fans in der Action-Komödiezu begeistern, die eine weitere Woche auf Platz 9 der Liste landete (2,6 Millionen Aufrufe).Die erste koreanische Kochwettbewerbsseriesorgte diese Woche für Furore und belegte Platz 1 (3,8 Millionen Aufrufe) in der Liste der nicht-englischsprachigen Fernsehserien. Zu den Neueinsteigern in der Liste der nicht-englischsprachigen TV-Sendungen gehörten diese Woche die dritte Staffel von(Spanien) auf Platz 3 (2,9 Millionen Aufrufe), die witzige Komödie(Argentinien) auf Platz 5 (2,3 Millionen Aufrufe) und die zweite Staffel der Talkshow(Indien) auf Platz 8 (1,2 Millionen Aufrufe).Auf der Liste der nicht-englischen Filme belegte die Action-Komödie(Südkorea) Platz 1 (15,7 Millionen Aufrufe), während Fans den Krimi(Indien) auf Platz 2 (6,1 Millionen Aufrufe) und das düstere Drama(Polen) auf Platz 4 (2,9 Millionen Aufrufe) hievten. Die respektlose Satire(Mexiko) landete auf Platz 9 (1,2 Millionen Aufrufe).