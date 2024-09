Mediawan holt sich LeBrons James

Wirtschaft

Der Konzern arbeitet mit SpringHill zusammen. Es entsteht eine US-Version von «Wochenendrebellen».

Die Firma von LeBron James und Maverick Carter, SpringHill Co., hat einen umfassenden Vertrag mit der Produktionsfirma Mediawah geschlossen. Die beiden Unternehmen werden künftig gemeinsam Inhalte für Fernsehen und Kino produzieren. Die in Paris ansässige TV- und Filmproduktionsfirma hat über die Firma Plan B Zugang zum amerikanischen Markt. Das Unternehmen wird von der Investmentgesellschaft KKR unterstützt.Zuletzt verkaufte die Mediawan-Tochter Wiedemann & Berg den deutschen Kinofilm «Wochenendrebellen» als Remake an AppleTV+. Außerdem steht eine Expansion der Shownach Frankreich bevor. Das Format wurde ursprünglich für HBO produziert und wird nun von Black Dynamite Productions in Frankreich umgesetzt.„Je mehr wir Maverick, LeBron und das dynamische Team von SpringHill kennengelernt haben, desto mehr wollten wir unsere Zusammenarbeit mit ihnen ausbauen“, sagte Capton, CEO und Mitbegründer der Mediawan Group. “Diese neue Vereinbarung spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, aufregende Originalgeschichten zu erzählen, und unsere gemeinsame Vision, beliebte Favoriten für neue Zielgruppen auf der ganzen Welt zu adaptieren. Unsere ersten beiden Projekte, "Weekend Warriors" und "The Shop", sind erst der Anfang einer hoffentlich langen und fruchtbaren Zusammenarbeit.