Paramount Global macht mit Entlassungen weiter

Wirtschaft

Das Unternehmen möchte überall Mitarbeiter einsparen, um auf schwarze Zahlen zu kommen.

Bereits am Dienstagmorgen kündigten die Verantwortlichen von Paramount Global weitere Entlassungen an. Die Besitzer von CBS, Comedy Central und MTV wollen ihre Kosten in den traditionellen Medien weiter senken. Bislang ist es dem Unternehmen nicht gelungen, die hohen Kosten durch Gewinne zu kompensieren.In einem Memo an die Mitarbeiter teilten die Paramount-Vorstandsvorsitzenden George Cheeks, Chris McCarthy und Brian Robbins mit: „Um Paramount für einen nachhaltigen Erfolg zu rüsten, ergreifen wir diese Maßnahmen, und nach dem heutigen Tag werden 90 Prozent dieser Kürzungen abgeschlossen sein“.Bereits im August hatte der Vorstand angekündigt, dass 15 Prozent der amerikanischen Belegschaft das Unternehmen verlassen müssen. Das sind rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen. Viele Verwaltungsposten werden doppelt besetzt, wenn Paramount Global mit Skydance Media fusioniert.