ZDFneo verortet neue Workplace-Comedy in Münchner Hotel

TV-News

Die achtteilige Serie «Mädchen für alles» wird in Köln von Network Movie produziert.

Unter dem Arbeitstitelarbeitet ZDFneo derzeit an einer neuen Workplace-Comedy, die zwar in einem kleinen Hotel im Münchner Bahnhofsviertel spielt, aber in Köln produziert wird. Hinter der achtteiligen Serie steht Melina Natale, die die Idee zur Reihe hatte sowie als Headautorin fungiert. Die Story dreht sich um Herausforderungen des Teams rund um Hotelerbin Millie (Tamara Romera Ginés) und ihre beste Freundin Adriana (Stella Goritzki). Die beiden versuchen, mit allen Mitteln ihren geliebten Prinzenhof am Laufen zu halten.Jede Folge erzählt eine Nachtschicht der Hotelcrew bis zum Morgengrauen. Unter anderem geht es um bettenlose Gäste, die morgens um drei an die Rezeption von Concierge Charles (Adnan Maral) gespült werden, deren ganz besondere Wünsche das Team zum Schwitzen bringen. Für viele Gestalten der Nacht ist die Hotelbar das emotionale Auffanglager. Sie ist die Wirkungsstätte des Barkeepers Rafael (Ben Felipe), der mit unerschütterlicher guter Laune selbst der skurrilsten und dunkelsten Nacht etwas Gutes abgewinnen kann. Auch wenn er manchmal die tiefgründigsten Gespräche mit sich oder einem Loch unter dem Tresen führt. Küchenchefin Franca (Mariananda Schempp) ist dagegen felsenfest überzeugt, dass ein echter Hollywood-Star in das in die Jahre gekommene Traditionshaus eingecheckt hat.Regie führen Matthias Koßmehl und Suki M. Roessel. Neben Melina Natale schrieben auch Julian Adiputra Witt und Sharyhan Osman an den Drehbüchern mit. «Mädchen für alles» wird von Network Movie produziert, als Produzentin fungiert Susanne Flor. Die Redaktion im ZDF hat Sarah Flasch, Carina Bernd übernimmt die Koordination für ZDFneo