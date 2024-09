Nitro verzichtet auf «Hausmeister Krause»

TV-News

Der RTL-Männersender passt sein Programm am Samstag und Sonntag an. Neben «Hausmeister Krause» wirft Nitro mit sofortiger Wirkung auch «MacGyver» aus dem Sendeplan.

Tom Gerhardt feierte in diesem Jahr ein durchaus überraschendes Comeback, nachdem Sport1 seine Sitcomim Frühjahr ins Programm aufgenommen hatte. Im Oktober wollte nun auch RTL-Spartensender Nitro die Comedy-Serie, die zwischen 1999 und 2010 in Sat.1 lief, zeigen. Geplant waren jeweils vier Folgen im Mittagsprogramm am Samstag und Sonntag, die jeweils am Vorabend wiederholt werden sollten. Los gehen sollte es am 12. Oktober. Sollte – denn Nitro verzichtet nun auf die Serie, wie man am Mittwoch mitteilte.Dies ist nicht die einzige Programmänderung für das Wochenende, denn mit sofortiger Wirkung fliegt auchaus dem Programm. Stattdessen zeigt Nitro bereits ab dem kommenden Samstag, 28. September eine-Doppelfolge ab 11:35 Uhr, die um 18:30 Uhr wiederholt wird. Gleiches gilt auch für den Sonntag. «Hausmeister Krause» bleibt somit ebenfalls im Archiv.Darüber hinaus verzichtet Nitro ab dem 12. Oktober auch auf die Ausstrahlung von, stattdessen sind ab 13:05 Uhr gleich drei-Ausgaben am Stück geplant.