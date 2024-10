Brian Tee geht zu Netflix

Kino-News

Der Schauspieler wirkt bei einem Thriller von Kathryn Bigelow mit.

Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow, die mit «The Hurt Locker» auf sich aufmerksam machte, arbeitet an einem Netflix-Thriller. Inzwischen haben die Produzenten auch «Expats»-Star Brian Tee an Land gezogen. Tee war zuvor unter anderem als Bösewicht in der Amazon-Serie «Reacher» zu sehen. Außerdem gehörte er zum Ensemble der Miniserie «Expats», die bei Amazon lief.Bigelows neues Projekt hat noch keinen Titel. Eine inhaltliche Beschreibung gibt es nicht. Nach Informationen von „Variety“ handelt es sich jedoch um einen Spielfilm, der im Weißen Haus während einer nationalen Sicherheitskrise spielen soll. Mit an Bord sind Rebecca Ferguson, Idris Elba, Jared Harris, Greta Lee, Anthony Ramos, Tracy Letts, Moses Ingram und Gabriel Basso.Die 72-jährige Bigelow war von 1989 bis 1991 mit «Titanic»-Regisseur James Cameron verheiratet. Nach «The Hurt Locker» im Jahr 2008 folgten die Spielfilme «Zero Dark Thirty» (2012) und «Detroit» (2017). Für Netflix produzierte sie vor fünf Jahren den Spielfilm «Triple Frontier» unter der Regie von J.C. Chandor.