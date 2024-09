RTL Living holt neues Jamie-Oliver-Format nach Deutschland

TV-News

In «Simply Jamie: Jeden Tag was Gutes» bereitet der britische Starkoch schnelle Gerichte für jeden Tag zu.

Ab dem 24. Oktober zeigt RTL Living die insgesamt fünf Episoden umfassende Kochshow «Simply Jamie: Jeden Tag was Gutes» mit Jamie Oliver. In der Sendung werden schnelle und einfache Gerichte präsentiert, die im stressigen Alltag leicht zuzubereiten sind. Olive präsentiert vier simple Methoden die „Fast Food“ eine ganz neue Bedeutung verleihen: im Handumdrehen zubereitet, dabei aber schmackhaft – und voller gesunder Nährstoffe.Die Grundlage der Show basiert auf vier simplen Kochmethoden, die Jamie über seine 25-jährige Karriere als Starkoch hinweg entwickelt hat. Mit cleveren Tricks und Rezepten für „Meal Prep“, Ofengerichte und Vorratsküche zeigt er, wie man in kurzer Zeit leckere Gerichte zaubern kann. Ob gebratenes Gemüse mit Camembert-Fondue, Gochujang-Hühnernudel-Auflauf oder verschiedene Lachsvariationen – der britische Koch will für Abwechslung und Freude am Kochen sorgen.Die erste Episode ist zusätzlich am Samstag, dem 26. Oktober um 17:30 Uhr bei VOXup als Preview im Free-TV zu sehen. Alle Folgen stehen ebenfalls auf RTL+ zum Streamen bereit.