3 Quotengeheimnisse

Das ZDF versucht mit einer Pornhub-Dokumentation zu punkten, ProSieben geht mit den Wolter-Zwillingen baden und VOX bleibt unerreichbar.

Im Dezember 2023 feierte die ZDFinfo-Dokumentationen ihre Free-TV-Premiere, das Format war auch in der Mediathek verfügbar. Jetzt folgte die große Premiere beim ZDF . In der Nacht auf Donnerstag schalteten 0,26 Millionen Menschen die 41-minütige Dokumentation ein, in der unter anderem das deutsche Webcamgirl Sophia dabei war. Der Film kam auf 7,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,05 Millionen sowie 5,5 Prozent Marktanteil erreicht.Benni und Dennis Wolter sind mit ihrer Sendung nicht mehr beim ARD/ZDF-Netzwerk funk zu sehen, sondern wanderten zum Streamingdienst Joyn . Auch bei ProSieben laufen am Mittwochmorgen Clips der Zwillinge. So erreichte zwischen 03.55 und 04.05 Uhr eine Free-TV-Premiere nur 0,01 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 0,9 Prozent ein. Schade: Keine Werberelevanten wurden im Durchschnitt registriert, immerhin reichte es noch für 0,9 Prozent Marktanteil.Es ist schon abenteuerlich, wie hoch die Reichweiten der True-Crime-Reihe bei VOX sind. Allerdings versucht auch kein Mitbewerber diesen Erfolg zu kopieren. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schalteten jeweils 0,26 Millionen Menschen zwischen 00.26 und 02.23 Uhr ein, bei den Werberelevanten holte man 0,12 und 0,10 Millionen, das führte zu fabelhaften 11,5 und 14,5 Prozent Marktanteil.