MGM+ bestellt «Robin Hood»

US-Fernsehen

Die Produktion von Lionsgate Television wird auch nach Deutschland kommen.

MGM+ gab eine neue Bestellung für die Dramaserie «Robin Hood» ► bekannt, in der die klassische Geschichte des schelmischen Gesetzlosen, der von den Reichen stahl und den Armen gab, zu einem intelligenten, mitreißenden, romantischen Abenteuer umgestaltet wird. Die Serie stammt von Lionsgate Television mit Showrunner John Glenn und dem Produzenten und Regisseur Jonathan English («Librarians: The Next Chapter») an der Spitze. Glenn und English sind neben Todd Lieberman von Hidden Pictures auch als Autoren und ausführende Produzenten tätig. Carly Kleinbart und Nicole Bryant werden die Serie für Hidden Pictures betreuen. Die erste Staffel von Robin Hood mit zehn Folgen wird in den PFI Studios in Serbien gedreht, die Produktion beginnt im Februar. Die Premiere von «Robin Hood» ist für später im nächsten Jahr auf MGM+ geplant.«Robin Hood» bringt eine moderne Energie in die klassische Geschichte des spaßhaften Gesetzlosen, der von den Reichen stahl und den Armen gab, und in die epische Liebesgeschichte zwischen ihm und der mutigen und kühnen Marian. Es ist ein intelligentes, mitreißendes, romantisches Abenteuer, das historische Authentizität, psychologische Tiefe und einen verstärkten Fokus auf die Beziehung zwischen Rob und Marian in die beliebte Geschichte einbringt. Nach der normannischen Invasion Englands verlieben sich Rob – ein sächsischer Förstersohn – und Marian, die Tochter eines normannischen Lords, ineinander und kämpfen gemeinsam für Gerechtigkeit und Freiheit. Während Rob zum Anführer einer Bande von Gesetzlosen aufsteigt, infiltriert Marian die Macht am Hof, während beide zusammenarbeiten, um die Korruption am Königshof zu vereiteln und dem Land Frieden zu bringen.„Wir nennen MGM+ Fernsehen für Filmliebhaber und Englisch und Glenns «Robin Hood» ► ist der Inbegriff unseres Markenversprechens“, sagte Michael Wright, Leiter von MGM+. “Dies ist eine neue Interpretation der klassischen Geschichte des schelmischen Gesetzlosen, der von den Reichen stahl und den Armen gab. Es ist ein aufregendes, intelligentes, mitreißendes, romantisches Abenteuer, das historische Authentizität, psychologische Tiefe und einen verstärkten Fokus auf die Beziehung zwischen Rob und Marian in die beliebte Geschichte einbringt.“„John und Jonathan bringen eine epische Dimension und eine tiefgründige Erzählung in diese neue Version von «Robin Hood» ein“, sagte Jocelyn Sabo, SVP, Scripted Television Development bei Lionsgate. “Wir freuen uns, mit MGM+ und Todd zusammenzuarbeiten, um die legendäre Geschichte von Robin Hood einem modernen Publikum näherzubringen.“„Diese Neuinterpretation wird nicht nur die spannende Action und das Abenteuer bieten, die das Publikum liebt, sondern auch die komplexe menschliche Seite dieser berühmten Charaktere erforschen“, fügte Todd Lieberman hinzu. “Ich freue mich, meine Beziehung zu Lionsgate auf das Fernsehen auszudehnen und mich mit MGM+ bei dieser fesselnden Serie zusammenzutun.“English und Glenn sagten: „«Robin Hood» ist eine globale Marke und eine Geschichte, von der wir beide seit unserer Jugend besessen sind. Wir fühlen uns wirklich geehrt, mit MGM+, Lionsgate und Todd zusammenzuarbeiten, um diese klassische Geschichte wieder zum Leben zu erwecken.“Neben der Premiere auf MGM+ in den USA wird Robin Hood auch für MGM+-Zuschauer im Vereinigten Königreich, in Italien, Deutschland, Spanien, Lateinamerika, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg verfügbar sein.