Sonntags-Baseball läuft erfolgreich

US-Quoten

Der Sportsender ESPN verbuchte über eineinhalb Millionen Zuschauer.

Laut Nielsen hat ESPN die meistgesehene Saison vonseit fünf Jahren – seit 2019 – generiert. Die Kampagne 2024 verzeichnete im Durchschnitt 1,505 Millionen Zuschauer bei 25 Spielen, was einem Anstieg von sechs Prozent gegenüber 2023 entspricht.Die «Sunday Night Baseball»-Sendung verzeichnete auch in mehreren wichtigen demografischen Gruppen einen Anstieg, darunter bei den 18- bis 24-Jährigen (26 Prozent), den 18- bis 34-jährigen Frauen (16 Prozent) und den 18- bis 34-jährigen Männern (12 Prozent). In dieser Saison verzeichnete ESPN bei «Sunday Night Baseball» viermal durchschnittlich mindestens zwei Millionen Zuschauer, und die durchschnittliche Zuschauerzahl der fünf besten Spiele lag um 23 Prozent höher als im Vorjahr.Ab Dienstag, dem 1. Oktober, werden die ESPN-Plattformen exklusiv die MLB Wild Card Series 2024 übertragen. Bislang haben sich die New York Vankees, die Cleveland Guardians, Los Angeles Dodgers, die Philadelphia Phillies und die Milwaukee Brewers für die Wild Cards nominiert.