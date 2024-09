Neue ARD-Freitagsreihe «Für immer Sommer» debütiert im November

TV-News

Die ersten beiden Filme „Ein neues Leben“ und „Enthüllungen“ laufen Ende November. Darin spielt Anke Retzlaff eine deutsche Polizistin, die sich auf Teneriffa versetzen lässt.

Das Erste hat einen Sendetermin für die neue „Endlich Freitag im Ersten“-Reihegefunden, von der Bavaria Fiction zwei Filme produzierte. Der Auftakt „Ein neues Leben“ ist für den 22. November vorgesehen, während der zweite 90-Minüter „Enthüllungen“ eine Woche später am 29. November läuft. Jeweils zwei Tage vor der linearen Ausstrahlung, die um 20:15 Uhr erfolgt, stehen die Filme in der ARD Mediathek auf Abruf bereit.Im Fokus der neuen Filmreihe steht die junge deutsche Polizistin Sophie Maibach, die sich im Rahmen eines Austauschprogramms nach Teneriffa versetzen lässt. Verkörpert wird Sophie von Anke Retzlaff. Dass Sophie auch Ermittlungen zum Unfalltod ihres Vaters anstellt, behält sie für sich. Auf Teneriffa angekommen, betreut sie Kriminalfälle, in die deutsche Staatsbürger verwickelt sind. In ihrer täglichen Polizeiarbeit wird sie mit Menschen und ihren ganz persönlichen Geschichten konfrontiert. Vermisstenfälle oder Fahrerflucht – nicht selten steckt hinter einem vermeintlich einfachen Fall ein berührendes menschliches Schicksal.An der Seite von Anke Retzlaff und Félix Herzog, der Sophies spanisch-deutschen Kollegen Álvaro Krupp Casado mimt, spielen im durchgehenden Cast Oscar Ortega Sánchez, Michael Roll, Aglaia Szyszkowitz, Niklas Löffler, Lana Cooper, Laia Álvarez und Selena Reyes. In Episodenrollen treten unter anderem Eva Maria Grein von Friedl, Stefanie Stappenbeck, Stephan Luca, Luca Zamperoni, Martha Haberland, Benedikt Kalcher, Leander Vyvey, Henry Morales, Anna Bachmann, Sogol Faghani und Anna Herrmann in Erscheinung. Regie führte Michael Rowitz nach den Drehbüchern von Aline Ruiz Fernandez und Christine Heinlein nach einer Idee von Brigitte Müller. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto Film). Produzent seitens Bavaria Fiction ist Stephan Bechtle.