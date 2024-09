Deutscher Fernsehpreis 2024: Die Gewinner

Schwerpunkt

«Die Zweiflers» dürfen sich über vier Preise freuen: Beste Drama-Serie, Sunnyi Melles als beste Schauspielerin und Aaron Altaras als bester Schauspieler.

Die Gewinner

Beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis, der am Mittwoch in den Kölner MMC Studios verliehen wurde, wurden mehrere Auszeichnungen an Produktionen mit starkem gesellschaftlichen Bezug vergeben, die auch ein Zeichen gegen rechts setzen könnten. So gewann Aaron Altaras den Preis als bester Schauspieler für seine Rolle in der ARD-Produktion «Die Zweiflers», die eine jüdische Familie in den Mittelpunkt stellt. Als beste Schauspielerin wurde ebenfalls für die ARD-Serie Sunnyi Melles ausgewählt. Die beste Serie gewann «Die Zweiflers» ebenso. Auch in der Kategorie "Bester Fernsehfilm" wurde mit «Ich bin! Margot Friedländer» ein Beitrag ausgezeichnet, der sich mit der deutschen Vergangenheit und der Verantwortung auseinandersetzt.Neben den gesellschaftlich relevanten Dramen gab es auch in der Unterhaltung herausragende Preisträger. So gewann die Comedy-Serie «Die Discounter» (Prime Video) den Preis für die beste Comedy-Serie. Die Serie überzeugt mit ihrem anarchischen Humor und einem frischen Blick auf die Arbeitswelt. Auch im Bereich der Reality-Shows setzte sich mit «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» (RTL) ein Format durch, das das Konzept von Vertrauen und Verrat in einer packenden Spielshow ins Zentrum stellt. Bei den Unterhaltungsshows konnte «Lass dich überwachen!» (ZDF) als humorvolles Format die Jury überzeugen.Besonders im Factual-Bereich wurde mit dem Format «Buchstäblich leben!» (ZDF) ein wertvoller Beitrag ausgezeichnet, der Menschen auf inspirierende Weise begleitet und ihre Lebensgeschichten aufarbeitet. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sicherten sich für «24 Stunden mit Joko & Klaas» (ProSieben) die Auszeichnung für die beste Moderation/Einzelleistung in der Unterhaltung.• «Blindspot» (ZDF/Network Movie)• «Silber und das Buch der Träume» (Prime Video/Constantin Film)• «Deutsches Haus» (Disney+/Gaumont)• «Liebes Kind» (Netflix/Constantin TV)• «Maxton Hall – Die Welt zwischen uns» (Prime Video/UFA Fiction)• «Push» (ZDFneo/Bantry Bay)• «Legend of Wacken» (RTL+/Florida Film)• «Neue Geschichten vom Pumuckl» (RTL+/NEUESUPER)• Mala Emde für «Oh Hell» (MagentaTV/Warner|Turner/good friends)• Sira-Anna Faal für «Pauline» (Disney+/btf - bildundtonfabrik)• Katja Riemann für «RESET – Wie weit willst du gehen?» (ZDF/Gaumont)• Katharina Stark für «Deutsches Haus» (Disney+/Gaumont)• Damian Hardung für «Maxton Hall – Die Welt zwischen uns» (Prime Video/UFA Fiction)• Marc Hosemann für «Die Discounter» (Prime Video/Pyjama Pictures) und «Last Exit Schinkenstraße» (Prime Video/i&u/Odeon Fiction)• Jan Krauter für «Unschuldig – Der Fall Julia B.» (ARD/ORF/Degeto/filmpool) und «Lost in Fuseta: Spur der Schatten» (ARD/Degeto/307 production)• Sammy Scheuritzel für «Legend of Wacken» (RTL+/Florida Film)• «Let's Dance» (RTL/Seapoint/BBC Studios)• «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben/Florida Entertainment)• «Alone – Überlebe die Wildnis» (RTL+/ITV Studios)• «Kaulitz & Kaulitz» (Netflix/Constantin Entertainment)• «Mälzer und Henssler liefern ab!» (VOX/Endemol Shine)• «STAR KITCHEN mit Tim Raue» (Prime Video/Warner)• «Bratwurst & Baklava – Die Show» (ProSieben/Brainpool TV)• «Die Teddy Teclebrhan Show» (Prime Video/Leonine Studios/KOFBELU)• Laura Wontorra für «Drei gegen Einen» (RTL/Endemol Shine/Potatohead Pictures) und «Grill den Henssler (VOX/ITV Studios)• Sonja Zietlow für «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» (RTL/Tower Productions)Sophie von der Tann (33), ARD-Korrespondentin in IsraelSchauspieler Mario Adorf (94)• «Gekaufte Politik? Europa in der Korruptionskrise» (arte/ZDF/Eco Media)• «Das letzte Tabu» (Prime Video/ZDF/BROADVIEW)• «Putins Bären» (ARD/funk „Simplicissimus“/SWR)• «Uncovered: Sucht aus der Pillen-Packung. Die weltweite Opioid-Krise» (ProSieben/pqpp2)• «frontal: White Angel – Das Ende von Marinka» (ZDF/GKD)• «ZDFzeit: Putins Krieger» (ZDF/Story House/Correctiv)• «Hart aber fair» (ARD/WDR/Florida Factual)• «heute journal» vom 9. November 2023 (ZDF)• «Die 100 – was Deutschland bewegt» (ARD/NDR/WDR/Ansager & Schnipselmann)• «MAITHINK X – Die Show: “Wie populistische Politiker uns verarschen» (ZDFneo/btf - bildundtonfabrik)• Ina Ruck für die(ARD/WDR)• Esther Sedlaczek für die «Sportschau UEFA EURO 2024» (ARD/WDR)• «Handball-EM 2024» (ARD/ZDF/NDR)• «sportstudio live - UEFA EURO 2024» (ZDF)