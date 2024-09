Finale Staffel von «Meine geniale Freundin» startet bei MagentaTV

TV-News

Die Serie «Meine geniale Freundin» kommt mit der vierten Staffel zu ihrem Ende. Los geht’s Ende November.

Am 28. November 2024 geht die Coming-of-Age-Serie «Meine geniale Freundin» in ihre letzte Staffel. MagentaTV+ veröffentlicht die zehnteilige vierte Staffel, die kürzlich bei HBO startete und in Italien bei Rai 1 am 11. November debütiert. Die Serie, im Original «L'amica geniale» betitelt, basiert auf der neapolitanischen Saga von Elena Ferrante und begleitet die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Lila (Irene Maiorino) und Lenù (Alba Rohrwacher), die 1944 in einem Arbeiterviertel Neapels geboren wurden.In der finalen Staffel stehen die beiden Protagonistinnen vor neuen Herausforderungen und Entscheidungen, die ihre Bindung auf die Probe stellen. Beide Frauen kämpften darum, ihrem von Armut, Gewalt und festen Bindungen geprägten Viertel zu entkommen. Lenù, mittlerweile eine erfolgreiche Schriftstellerin, hat Neapel verlassen, geheiratet, sich getrennt und zwei Töchter. Nun kehrt sie zurück, um eine wieder aufgetauchte Jugendliebe neu aufleben zu lassen. Lila hingegen hat es nie aus Neapel weggeschafft, ist in Camorra-Machenschaften verwickelt, hat aber gleichzeitig als IT-Unternehmerin Karriere gemacht. Als verborgene Anführerin des „Rione“ genannten Stadtteils gerät sie in Konflikt mit den mächtigen Solara-Brüdern.Sowohl Lila als auch Lenù entdecken durch neue Lebensprüfungen immer wieder unbekannte Seiten an sich selbst, ihrer Freundschaft und ihrer Umwelt. Im Hintergrund entfaltet sich die Geschichte Italiens und der Welt, die ihre Beziehung zueinander formt. Die Unterschiede in ihren Lebenswegen könnten nicht größer sein. Die Freundschaft der zwei Frauen wird auf die Probe gestellt. Die MagentaTV verspricht emotionale Höhen und Tiefen, die die komplexe Beziehung zwischen den beiden Hauptcharakterinnen und die gesellschaftlichen Umstände, die sie umgeben, zeigen.