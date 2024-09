«Nobody is Perfect»: RTLZWEI plant neue Spielshow

TV-News

Außerdem steht parallel zur neuen Show auch die Produktion von zwölf neuen «Genial daneben»-Sendungen an.

Hugo Egon Balder kehrt im Oktober vor die Kameras zurück, denn Constantin Entertainment hat die Produktion von zwölf neuen-Ausgaben angekündigt, die zwischen dem 21. und 24. Oktober in Köln aufgezeichnet werden. Während Balder in gewohnter Manier die Fragen stellt, sitzen Hella von Sinnen und Wigald Boning als feste Mitglieder im Rate-Panel, das mit wechselnden Comedians aufgefüllt wird. Die Ausstrahlung der Folgen bei RTLZWEI ist für den Winter 2024/2025 vorgesehen.Teil der Produktion ist zudem eine neue Spielshow, die parallel nach kurzen Umbauphasen im selben Studio aufgezeichnet wird. Dabei handelt es sich um die TV-Adaption des Gesellschaftsspiels. Beim Spiel aus dem Hause Ravensburger geht es darum, unglaubliche Geschichten glaubhaft weiterzuspinnen und die überzeugendsten Antworten auf verrückte Fragen zu erfinden. Dabei gilt: Nichts muss stimmen! Wichtig ist nur, dass man möglichst viele Mitspieler davon überzeugt, dass die eigene Antwort die einzig wahre ist. Geplant sind vier Folgen.Mit wem die neue Show letztlich besetzt ist, ist nicht bekannt. Wie ‚DWDL‘ berichtet, müsse RTLZWEI noch einige Detailfragen klären. So seien die Verträge mit den Mitwirkenden noch nicht unterschrieben. Wann «Nobody is Perfect» letztlich im Fernsehen zu sehen sein wird, ist ebenfalls nicht bekannt.