SWR beendet auch Quizshow «Meister des Alltags»

TV-News

Die ARD-Anstalt nimmt weitere Einsparmaßnahmen vor, nachdem man unter anderem eine Drosselung von «Verstehen Sie Spaß?» angekündigt hatte.

Nachdem der SWR bereits Formate wie «Spätschicht», «Ich trage einen großen Namen» oder «Schroeder darf alles» offiziell eingestellt hatte sowie die Ausstrahlung von «Verstehen Sie Spaß?» im Ersten drosselt, treibt der ARD-Sender seinen im Juni angekündigten Einspar- und Reformprozess weiter voran. Wie der SWR am Dienstag mitteilte, wird das Quiz-Formateingestellt. Die ab Ende September produzierte Staffel wird die letzte sein.Die finale Staffel, die in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment produziert wird, wird ab dem 14. Oktober im SWR immer montags um 22:30 Uhr ausgestrahlt. Die Ausstrahlung dauert bis zum Jahreswechsel an. Ob und wie lange das Format im Fernsehprogramm des SWR und im Vormittagsprogramm des Ersten wiederholt wird, ist derzeit noch offen. Inklusive der Abschiedsstaffel werden seit 2012 insgesamt 322 Folgen produziert worden sein, durch die Florian Weber führte. Enie van de Meiklokjes, Jess Schöne, Bodo Bach und Antoine Monot sowie viele Jahre Alice Hoffmann gehörten zur Stammbesetzung der Rateteams.„Ich danke dem Team von «Meister des Alltags» und Florian Weber für mehr als ein Jahrzehnt allerbeste Unterhaltung“, erklärt SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler. „Der Abschied nach einer solch langen Erfolgsgeschichte tut immer weh. Aber um trotz steigenden Kostendrucks Neues zu ermöglichen, um alle Generationen gleichermaßen anzusprechen – vor allem vermehrt Menschen unter 50 –, müssen wir unser Unterhaltungsangebot fokussieren und uns schweren Herzens auch von beliebten linearen Formaten verabschieden.“