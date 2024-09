Termin für neue «Yellowstone»-Folgen bei AXN Black steht

TV-News

Zwei Tage nach dem US-Start ist der zweite Teil der fünften Staffel auch hierzulande zu sehen.

AXN Black hat einen Sendetermin für die neuen Folgen der fünften Staffel der Erfolgsseriebekannt gegeben. Nachdem die Serie in den USA am 10. November bei Paramount Network nach fast zwei Jahren fortgesetzt werden wird, erfolgt der Deutschlandstart ab dem 12. November immer dienstags um 20:15 Uhr. Zeitgleich können Abonnenten die neuen Episoden in den AXN BLACK Mediatheken über verschiedene Plattform-Partner wie Vodafone, MagentaTV und Prime Video Channels in Deutschland oder blue und Sunrise in der Schweiz abrufen.„Wir freuen uns sehr, unseren Abonnenten die deutsche Fassung der neuen Episoden von «Yellowstone» direkt nach der US-Ausstrahlung und viele Monate vor allen anderen Anbietern exklusiv auf AXN Black präsentieren zu dürfen“, sagt Susanne Braun, Programmverantwortliche bei AXN Black. Um die Wartezeit auf die neuen Folgen zu verkürzen, startet AXN BLACK bereits am 1. November eine «Yellowstone»-Marathonprogrammierung. Fans haben die Möglichkeit, alle bisherigen Staffeln noch einmal zu erleben. Jeweils ab 20:15 Uhr zeigt AXN Black zwischen dem 1. und 5. November die Staffel eins bis fünf (erst Teil).«Yellowstone» wird von den MTV Entertainment Studios und den 101 Studios produziert und von dem Oscar-nominierten Drehbuchautor Taylor Sheridan und John Linson mitentwickelt. Zu den ausführenden Produzenten gehören John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, David C. Glasser, Bob Yari, Stephen Kay, Michael Friedman, Christina Voros und Keith Cox sowie Hauptdarsteller Kevin Costner, der in den ersten 47 Folgen als Hauptheld John Dutton zu sehen war. Costner ist in den neuen Folgen allerdings nicht mehr dabei. Hinter den Kulissen hatte es Streit um Costners neues Projekt «Horizon: An American Saga» gegeben. Ursprünglich sollte «Yellowstone» nach den sechs neuen Episoden enden, derzeit befindet sich aber eine sechste Staffel in Planung. Nach den Ablegern «1883» und «1923» soll im kommenden Jahr der nächste Spin-off «The Madison» starten. Ein Starttermin steht aber noch nicht fest.