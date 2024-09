Andrej Sorin: Wir wollten möglichst viel Reibungsfläche erzeugen

Interview

«Kanzlei Liebling Kreuzberg»-Drehbuchautor Sorin musste keine Videokassetten für die Fortsetzung besorgen, die Produktionsfirma Odeon Film hatte schon alle Bänder digitalisiert.

Das Original hat von Manfred Krugs großartiger Performance gelebt, die ihm Drehbuchautor Jurek Becker auf den Leib geschrieben hat. Die größte Herausforderung war es, diesen Charme ins heute zu transportieren, aber gleichzeitig auch etwas Eigenes zu kreieren, das unabhängig von der Vorlage funktioniert. Recht früh kam dann die Idee mit der Enkelin und der Klausel, die Robert in den Vertrag eingebaut hat, damit die Kanzlei weiterhin in „Familienhand“ bleibt. Diese Klausel verbindet die Vergangenheit mit der Zukunft.Robert Liebling war der Anwalt der „kleinen Leute“. Uns war es wichtig, dieses Element beizubehalten und es durch seine Enkelin Lisa zu erzählen, die sich ihre Mandate direkt aus Kreuzberg holt. Auch Humor und Leichtigkeit spielt sowohl in der Vorlage als auch in unserem Film eine zentrale Rolle. Was sich ganz klar verändert hat, ist die Länge. Statt einer Serie mit 45 Minuten á Folge erzählen wir die Geschichte in einem Fernsehfilm mit 90 Minuten. Und auch die Perspektive ist eine andere: Zwei Frauen aus unterschiedlichen Generationen und Meinungen müssen sich nun die alte Kanzlei von Robert teilen. Und das nicht ganz konfliktfrei.Wir wollten zwei Figuren entwickeln, die konträr zueinander stehen, um möglichst viel Reibungsfläche zu erzeugen. Dr. Talia Jahnka hat die Kanzlei von Robert übernommen und sie auf einen wirtschaftlichen Erfolgskurs gebracht. Sie steht für die „alte Welt“, während Lisa Liebling – frisch von der Uni - nun ihr Erbe antritt und mit ihrem Idealismus für ordentlich Chaos sorgt. Doch zwischen all der Reibung, lernen sie auch von einander und merken, dass sie zusammen besser sind.Es sind bestimmte Themen wie „Gentrifizierung“ und „Wohnungsnot“, die unmittelbar mit der Wandlung zusammenhängen und die wir auch im Film thematisieren. Zudem spiegelt sich das Spannungsfeld, in dem sich Kreuzberg befindet, auch in der Kanzlei wider. Wirtschaftlichkeit vs. Wohltätigkeit. Lukrative Mandate vs. „kleine Leute“. Aber damals wie heute ist Kreuzberg bunt und divers. Auch das haben wir versucht, authentisch darzustellen.Wir haben im Vorfeld für das Drehbuch positives Feedback sowohl von Anja Franke als auch von Roswitha Schreiner erhalten. Das war für uns alle ein gutes und wichtiges Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Perspektive der beiden Schauspielerinnen von damals war sehr wichtig, um den Kontakt zur Vorlage nicht zu verlieren.Hier kommen die Tonbänder seines Diktiergeräts ins Spiel, die Lisa auf dem Dachboden der Kanzlei findet. Auf den Bändern - alles Original-Zitate aus der Serie - philosophiert Robert Liebling in seiner gewohnten Lässigkeit über Recht und Gerechtigkeit. Für Lisa ist es heilsam und erhellend, die Stimme ihres Opas zu hören und die Fans der Serie freuen sich hoffentlich über diesen kleinen (auditiven) Gastauftritt von Manfred Krug.Die Prämisse der Neuauflage bringt den Generationenkonflikt schon mit sich: Eine junge Anwältin frisch von der Uni und eine gestandene Juristin prallen aufeinander. Darüber hinaus war es uns wichtig, Geschichten zu erzählen, die sich organisch aus Kreuzberg ergeben. Wie zum Beispiel das Thema Gentrifizierung.Humor ist für das Format entscheidend! Auch wenn ich denke, dass wir eine andere „Humorfarbe“ haben, als das Original. Neben den neuen Figuren ist das auch der Versuch, eine eigene Handschrift zu finden. Denkverbote gab es keine, aber es gab in «Liebling Kreuzberg» hin und wieder auch Witze, die man heute im Fernseher nicht machen würde.Haha, nein es war zum Glück viel einfacher: Über die Produktionsfirma Odeon Fiction hatte ich digitalen Zugriff auf alle Folgen. Und dann habe ich die alte Serie gebinged, wie man heute sagen würde. Und bin sofort Fan geworden. Die Serie war unterhaltsam, originell und spannend.Ich war sehr von Jurek Beckers Wortgewandtheit fasziniert. Diese schlagfertigen, schnellen Dialoge, die Wortverspieltheit und der trockene Humor sind schon eine Klasse für sich. Das habe ich versucht, in den neuen Film zu übertragen. Einerseits natürlich direkt über die Tonbänder und darüberhinaus haben beide Protagonistinnen neben ihren ganz eigenen Charaktereigenschaften auch etwas von Roberts Schlagfertigkeit und Humor abbekommen.Ein Generations-Clash ist nicht nur ein Konflikt, sondern auch eine Chance, zu wachsen. Und ja: Ziel war es immer etwas zu kreieren, dass sowohl den eingefleischten Fans gefällt, als auch neue Zuschauer für sich gewinnt. Ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingen wird.