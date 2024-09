Die Preisträger des Bayerischen Kabarettpreis 2024

Vermischtes

Der Bayerische Rundfunk verlieht den Kabarettpreis zum 25-mal. Der Hauptpreis geht an den Kabarettisten, Autor und Moderator Florian Schroeder.

Der Bayerische Kabarettpreis feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und wird am 4. November 2024 im Münchner Lustspielhaus verliehen. Am 7. November 2024 strahlt das BR Fernsehen die Preisverleihung um 21:00 Uhr aus. Im Jubiläumsjahr führen die Kabarettistin, Moderatorin und Autorin Eva Karl Faltermeier und ihr Kollege, Kabarettist und «schlachthof»-Host Michael Altinger gemeinsam als Gastgeber durch den Abend. Für musikalische Unterhaltung sorgt die sechsköpfige Band Pam Pam Ida.Der Hauptpreis geht dieses Jahr an Florian Schroeder, der über seinen Gewinn sagt: „Als ich erfuhr, dass ich den Bayerischen Kabarettpreis bekomme, war ich fassungslos. Ich als Preuße (auf gut bayerisch: a Preeiiss) bekomme den Rolls-Royce … äh, den BMW unter den Preisen? Wahnsinn! Bayern – ab jetzt werdet Ihr mich nicht mehr los!“ Als Laudator steht Peer Steinbrück auf der Bühne. Den Musikpreis erhält der Musik-Kabarettist Bodo Wartke. Er wird von seinem Kollegen Marc-Uwe Kling als Laudator geehrt, der selbst Preisträger vergangener Jahre ist.In der Kategorie „Senkrechtstarter“ wird die 25-jährige Comedienne Ana Lucía mit dem Preis bedacht. Sie überzeugte die Jury mit ihrer Art Comedy mit Gesellschaftskritik zu mischen-Teresa Reichl wird die Laudatio auf Ana Lucía halten. Ein weiteres Highlight des Abends ist die Verleihung des Ehrenpreises an das Duo Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer, bekannt als „Herbert und Schnipsi“, die den Preis von Martina Schwarzmann überreicht bekommen. Der im letzten Jahr ins Leben gerufene Creator-Preis geht an den Comedian und Video-Produzenten Phil Laude, der durch seine Videos und Streams auf Social Media bekannt wurde. Laudes Laudatio hält «Y-Titty»-Kollege Oğuz Yılmaz.