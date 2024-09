«Die Discounter» legen nach Staffel vier Pause ein

TV-News

Prime Video veröffentlicht die vierte Staffel an zwei Terminen im November und Dezember.

Die Produktionsfirma „Kleine Brüder“ haben Streamingdeutschland mit ihrer Prime-Video-Serieim Sturm erobert. Seit 2021 hat man gemeinsam mit Pyjama Pictures jedes Jahr eine neue Staffel produziert. In diesem Jahr erscheint die vierte Staffel am 27. November beim Amazon-Streamer, zunächst sind sechs Folgen geplant, ehe am 23. Dezember die finale vier Folgen veröffentlicht werden. Danach soll aber erst einmal Schluss sein mit «Die Discounter». „Nach drei Jahren Schicht im Feinkost Kolinski ist es für das Team um Filialleiter Torsten Zeit für ein Sabbatical – «Die Discounter» verabschiedet sich nach Staffel vier vorerst in eine Pause“, so Prime Video in einer Mitteilung.„Für uns ist «Die Discounter» nicht einfach nur eine Serie, sondern zu großen Teilen auch unser Leben geworden“, sagen Bruno Alexander, Oskar und Emil Belton von ‚Kleine Brüder‘. „Nach vier Jahren durchgehender Power an «Die Discounter», würden wir gerne nochmal andere Stoffe ausprobieren.“„Vor 4 Jahren haben wir gemeinsam mit ‚Die Kleinen Brüder‘ und ‚Pyjama Pictures‘ Feinkost Kolinski erstmals eröffnet und unsere Prime-Mitglieder haben uns sozusagen die Türen eingerannt. Die Mockumentary wurde zur Kultserie und Publikums-Liebling“, fügt Christoph Schneider, Country Director DACH, an. „Wir wünschen dem Produktionsteam nur das Beste bei den kommenden Projekten. «Die Discounter» haben immer einen Platz in der Prime Video-Familie und wir sind gespannt, was die Zukunft bringt.“ Ob beziehungsweise wann es weitergehen wird, ließ Amazon offen.In der vierten Staffel läuft im Kolinski Billstedt gut – unerwartet gut. Der Markt schreibt tatsächlich schwarze Zahlen. Zwischen Torsten (Marc Hosemann) und seiner Beförderung steht jetzt nur noch ein Fortbildungsseminar – und damit wittert Pina (Klara Lange) ihre Chance, endlich offiziell Filialleiterin zu werden. Während es auf dem Papier für den Markt besser läuft denn je, geht es im Team drunter und drüber: Titus (Bruno Alexander) arbeitet inzwischen in der Eppendorfer Filiale, das Heimweh nach Billstedt wird aber immer stärker; zwischen ihm und Lia (Marie Bloching) gilt weiterhin der Beziehungsstatus „es ist kompliziert“; Jonas (Merlin Sandmeyer) bringt sich wie gehabt in Jonas-typische Chaossituationen sowohl im Markt als auch außerhalb. Auch sonst wird die Belegschaft nicht von den großen und kleinen Dramen im Supermarkt verschont. Ebenfalls zum Cast der vierten Staffel gehören wieder Ludger Bökelmann als Peter, Rapperin Nura Habib Omer als Flora, David Ali Rashed als Sammy, Doris Kunstmann als Frau Jensen und Wolfgang Michael als Wilhelm.Für das Drehbuch zeichnen wieder Oskar Belton, Emil Belton und Bruno Alexander verantwortlich, die auch die Regie und den Schnitt der Mockumentary übernehmen. Carsten Kelber und Frank Buchs fungieren als Produzenten. Katrin Weikart agiert Executive Producerin, Tim Baharlou ist als Producer der vierten Staffel von «Die Discounter» dazugestoßen. Die Mockumentary-Serie wird von Pyjama Pictures für Prime Video produziert.